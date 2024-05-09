Пиндэтток: душевная еда на все времена - (2)

На улице Ыльчжиро (округ Чун-гу, Сеул) и на рынке Кванчжан до сих пор процветают лавки пиндэттока, которые в этом бизнесе уже 40-50 лет.

© KOREA TOURISM ORGANIZATION





Еда, которую любят все

Чтобы приготовить настоящий пиндэтток, нужно жарить его на свином жире, который называется лярдом или смальцем. Именно он позволяет добиться того аппетитного орехового привкуса, которого не даёт никакое растительное масло. Противень, раскалённый до 300°, обильно смазывают свиным жиром, после чего жарят на нём, почти что во фритюре, лепёшки из молотого маша, к которому добавлена рубленная свинина и различные овощи. Благодаря этому пиндэтток не только становится «снаружи хрустящим, а внутри мягким», но и впитывает аппетитный свиной жир, приобретая таким образом свой настоящий вкус.

На улице Ыльчжи-ро в столичном муниципальном округе Чун-гу и на рынке Кванчжан в районе Тондэмун до сих пор процветают старые лавки пиндэттока, которые в этом бизнесе уже 40-50 лет. В лавке «Пакканэ пиндэтток 박가네 빈대떡», которой управляет уже третье поколение семьи Пак, пиндэтток жарят традиционным способом - потолще. Успех заведению обеспечивает такое блюдо, как самхап 삼합: с пиндэттоком подаётся пхёнюк 편육 (варёное мясо, выдержанное под прессом и потом тонко нарезанное) и сырые устрицы в остром рассоле оригульччот 어리굴젓. Приятная «эластичность» пхёнюка и острота оригульччота идеально дополняют аппетитную нежность пиндэттока.

Помимо этого, везде в Сеуле, но в первую очередь на рынке Кванчжан хорошо идут дела у многих старых лавок пиндэттока, где продолжают традицию. В большинстве случаев они оборудованы кухней открытого типа, чтобы дать возможность наблюдать, как на противне шипя жарится пиндэтток и пучхимгэ. Прохожие, привлечённые аппетитным запахом, заходят внутрь, а ловкие движения поваров, делающих лепёшки, превращают приготовление пиндэттока в перформанс.





Вариации на любой вкус

Пиндэтток благодаря использованию разнообразных добавок позволяет создавать разнообразие вкусов. Также, поскольку его как следует прожаривают, чтобы пропеклась даже середина, в лепёшки можно класть любые ингредиенты - не только овощи, но также мясо и морепродукты.

Сетевое заведение JBD («Чонно-пиндэтток»), которое успешно работает на рынке уже 40 лет, предлагает разнообразное меню, включая пиндэтток с кимчхи, мелкими осьминожками накчи и морепродуктами. Поскольку основой служит аппетитный вкус маша, любая добавка создаёт привлекательный вкус. В частности, пиндэтток с щедрой порцией зажаренных до хруста устриц особенно популярен среди гурманов - в нём отлично сочетаются характерный аромат этого морского деликатеса и насыщенный вкус маша.

Пиндэтток отлично идёт под макколли, поэтому на рынке одно время массово появлялись заведения, специализирующиеся на этой комбинации. Все они различались по концепции: где-то пиндэтток подавали в современном интерьере на изысканной посуде, а где-то предпочли стиль ретро с его ностальгическими нотками. В последнее время набирают популярность также питейные заведения с корейской кухней, где к разнообразным вариантам пиндэттока подбирают подходящую пару из десятков корейских традиционных алкогольных напитков, которые производятся в разных уголках страны.





Не только для души, но и для тела

В силу имиджа уличной еды, которая стала массовой после Корейской войны, а также еды простолюдинов с их воспоминаниями, бедами и радостями, будучи вместилищем такого исторического бэкграунда, пиндэтток и сейчас продолжает пользоваться любовью народа как закуска под выпивку или как сытный перекус.

В последнее время пиндэтток начал привлекать внимание и как еда, полезная для здоровья. После того как стало известно, что маш, который является основным ингредиентом пиндэттока, не только способствует детоксикации и понижает жар, но и эффективен для улучшения состояния кожи и функции почек, всё больше предприятий выпускают на рынок пиндэтток в виде полуфабриката. Такой замороженный продукт не требует размораживания, его достаточно обжарить дома на разогретой сковородке, щедро плеснув туда масла. Вдобавок к разумной цене эта продукция отличается качеством, не уступающим пиндэттоку, который подают в ресторанах, поэтому она неизменно пользуется спросом.





Хван Хэ Вон, главный редактор «Вольган весик кёнъён»

И Мин Хи, фотограф

*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.



