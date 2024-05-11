Музыкальные новинки февраля 2024 года









Очень много звезд корейской эстрады представили в ушедшем апреле новые работы. Этот весенний месяц традиционно радует нас свежими коллаборациями корейских певцов и певиц. Данная традиция не нарушена и в этом году, и дуэт певца Пан Йе Дама (방예담) и участницы группы aespa Винтер в начале апреля представил новую песню под названием «Officially Cool». Эта композиция в стиле урбан-поп о парне и девушке, которые уже расстались, но до сих пор не смогли до конца избавиться от чувств друг к другу. Их отношения, как можно понять из названия песни, «официально остыли», они как бы говорят «у нас все хорошо, теперь мы просто знакомые», но вот сердца им велят совсем другое.

Еще одна громкая новинка конца апреля – это новый релиз блистательной гёрлз-группы IVE. 29 апреля девушки представили второй мини-альбом под названием «IVE SWITCH». В него вошло 6 композиций, и что примечательно, в написании парочки из них приняли участие сами артистки. Заглавный трек получил название «HEYA». Несмотря на то, что с релиза прошло всего пару недель, композиция замыкает почетную тройку лидеров корейских чартов. Несомненно, сама по себе композиция подтверждает звание очередного хита от IVE, но судя по отзывам, клип на нее просто лишил всех дара речи! Дело в том, что в нем IVE представили свою интерпретацию народной сказки под названием «해를 사랑한 호랑이» или «Тигр, который любил солнце». Кстати, скорее всего, именно поэтому песня и называется «HEYA», от слова «해» или «солнце». А само слово «HEYA» можно перевести как обращение «мое солнце». В клипе можно увидеть не только множество элементов корейской культуры, такие как декорации, спецэффекты, ханоки и беседки и наряды, украшенные узорами в традиционном корейском стиле, но и очень стильные и свежие модные решения, например, украшения для волос участниц, исполненные в виде огромных узлов удачи. Лидер IVE Ан Юн Чжин (안윤진) рассказала о новой композиции следующее: «HEYA» — это песня, олицетворяющая красоту Кореи! Она представляет собой веселый пересказ сказки «Тигр, который любил солнце» в неповторимом стиле IVE. В этот раз мы поработали в стиле хип-хоп, чего раньше никогда не делали». Ну, в этот раз IVE снова превзошли сами себя, доказав всем, что они не только прекрасные вокалистки, но еще и отлично читают реп.

Фронтмен легендарной корейской рок-группы Пухваль (부활) Ким Тхэ Вон (김태원) представил новую сольную композицию под названием «풍경» или «Пейзаж». В этой композиции маэстро будто оглядывается на свою жизнь, на пройденный за все эти годы путь. «Я шагаю по этому моменту. Мимо всех прощаний, обжигающих воспоминаний, мимо сияющих первых дней моей любви. Я шагаю по этому моменту, прямо в объятия этого трепета, что дарит мне эта дорога под названием «неизведанное».

Помимо этих композиций, мы послушали апрельские новинки в исполнении KISS OF LIFE, ONF, BOYNEXTDOOR, Ли Чхан Вона, Уги из группы (G)-IDLE) и других.