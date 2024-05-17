Ким Мён Су и Ли Ю Ён вступили в борьбу дорам, выходящих по ПН и ВТ

Новый сериал телеканала KBS 2TV «Относись ко мне как попало» (함부로 대해줘) вступил в борьбу дорам, которые транслируются по понедельникам и вторникам. Сейчас в этой категории первое место занимает канал tvN с сериалом «Хватай Сон Чжэ и беги» (선재 업고 튀어). А 13 мая, когда в эфир вышла драма «Относись ко мне как попало», вышла также и другая новая драма «Crash» на канале ENA.

«Относись ко мне как попало» - это роман между Син Юн Боком (Ким Мён Су), который является представителем поколения MZ и одновременно конфуцианским учёным, и Ким Хон До (Ли Ю Ён), девушкой, уставшей от жизни. Дело в том, что она по характеру добрая и мягкая, и все её окружающие относятся к ней с насмешкой, а не с уважением.

Итак, 13 мая в одной из столичных гостиниц состоялась презентация драмы «Относись ко мне как попало», на которой присутствовали режиссёр Чан Ян Хо, а также актёры Ким Мён Су, Ли Ю Ён, Пак Ын Сок и Чо Ин. Говоря об «Относись ко мне как попало», режиссёр Чан Ян Хо сказал: «Наша драма основана на вебтуне. Это лирическая и комичная история о людях, которые в прошлом были учительницей и учеником, а со временем снова встречаются и становятся возлюбленными. Кроме того, в ней речь идёт о любви, мечтах и надеждах, которых не хватает в современных семьях. Хотя это по жанру комичная драма, я старался снимать качественно и не чрезмерно",- пояснил режиссёр.

Актриса Ли Ю Ён, исполнительница главной роли, поделилась впечатлениями от совместной работы с Ким Мён Су: «Син Юн Бок - статичный и спокойный персонаж. Но Ким Хон До, которую я играю, - комичный. И это было мне обременительно, но Ким Мён Су хорошо готовился ко всем сценам и старался для гармонии со мной. И это помогало мне забыть о своём бремени и сосредоточиться на своей фигуре.”

Премьера «Относись ко мне как попало» состоялась 13 мая в 22:10 на канале KBS 2TV.