Актёр Ом Ги Чжун объявил о своей свадьбе

13 мая продюсерское агентство актёра Ом Ги Чжуна объявило, что в декабре этого года актёр создаст семью. Свадебная церемония будет закрытой, она пройдёт в кругу только родственников и близких, так как невеста не из мира шоу-бизнеса.

В тот же день Ом Ги Чжун поделился впечатлениями в соцсетях: «Я пишу это, потому что у меня есть новости, которые из первых рук хочу сообщить своим фанатам. Я думал, что никогда не встречусь с кем-то, с кем мы будем вместе всю жизнь. Но я встретился с человеком с тёплым и заботливым сердцем, и я решил начать новую жизнь с ней. Мои фанаты! Я всегда буду стараться изо всех сил, чтобы отплатить вам за любовь и поддержку. Спасибо!" - написал он. Новости о внезапной свадьбе Ом Ги Чжуна сопровождались поздравлениями со стороны общественности и коллег из мира шоу-бизнеса: «Поздравляю с выходом из клуба старых холостяков!», «Ты не выглядишь на конец 40-х годов. Это никогда не поздно. Будьте счастливыми с невестой!»

Ом Ги Чжун родился в 1976 году, и в этом году ему 48 лет. Он дебютировал в 1995 году в спектакле «Ричард III» и приобрёл известность, будучи театральным актёром. Позже, в 2006 году он появился и в теледраме «Драма Сити - Кто любил кого?», и с тех пор снялся во многих произведениях, таких как “Кимчхи-сыр-улыбка", "Мир, в котором они живут", "Герой", "Dream High", "Аромат женщины", “Призрак”, "Я слышу твой голос", "Вирус", "Маленькие женщины", “Пентхаус” и другие. Он также появлялся на экране в фильмах «Разрушенный человек» и «Вебтун: Предсказанное убийство».