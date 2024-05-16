14 июня На Ён выпустит новый альбом

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Участница группы TWICE На Ён 14 июня вернется с новым мини-альбомом "NA". Название "NA" означает "я". Если первый мини-альбом певицы "IM NAYEON" выражал её личность с помощью её полного имени Им На Ён и утверждал "я именно На Ён", то новый альбом подчеркнёт смелое обаяние На Ён с посланием "покажу только себя". Тизеры музыкального видео главного трека будут опубликованы 10 и 12 июня. На Ён стала первой участницей TWICE, которая начала сольную карьеру, выпустив мини-альбом "IM NAYEON" в июне 2022 года. Она установила множество рекордов в местных и международных чартах, заняв седьмое место в главном чарте США Billboard 200. Это был лучший результат среди сольных артистов K-pop на июль 2022 года. На Ён вошла в 18 различных категорий Billboard со своим первым мини-альбомом и заглавным треком "POP!".