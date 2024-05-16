﻿Она мертва (그녀가 죽었다, Following)

Режиссёр: Ким Се Хви
В ролях: Пён Ё Хан, Син Хе Сон, И Эл и др.
Жанр: Мистика, Триллер
Премьера: 15 мая
“Я ничего плохого не совершаю, только наблюдаю...”
Хобби риелтора Ку Чжон Тхэ (Пён Ё Хан) - подглядывать за жизнью чужих людей. Он пробирается в дома своих клиентов, которые оставляют ключ для показа дома, и тайно подглядывает за их жизнью. Однажды его внимание начинает привлекать популярная блогерша соцсети Хан Со Ра (Син Хе Сон), которая выставляет на свою страницу фото с салатами для веганов в качестве еды, а в реальности не брезгует сосисками, продающимися в круглосуточном магазине. Так началось таинственное наблюдение главного героя за жизнью Хан Со Ра и по счастливой случайности Со Ра оставляет в агентстве Чжон Тхэ ключ от своей квартиры. Взволнованный и радостный Чжон Тхэ начинает проникать в её дом, используя любую возможность.
Однажды, когда он в очередной раз навещает дом Со Ра, его подстерегает неожиданность - труп Со Ра на диване. После этого начинается кошмар. Неизвестный человек, зная, что Чжон Тхэ проник в дом Со Ра в тот день, начинает ему угрожать. Детектив отдела расследований особо тяжких преступлений О Ён Чжу сузил круг подозреваемых в убийстве, и все улики указывают на Ку Чжон Тхэ. Теперь ему самому приходится искать настоящего убийцу, чтобы доказать свою невинность. Используя страницу Хан Со Ра в соцсети, он начинает изучать людей вокруг неё...