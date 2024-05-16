250: новый мир ппона - (1)

Продюсер, музыкант и диджей с необычным псевдонимом 250 вдохнул новую жизнь в ппонччак - самый корейский жанр музыки, который, однако, часто обходят вниманием или даже высмеивают. В альбоме «Ппон», который вышел в свет в 2022 году, он выразил своё уникальное восприятие этого поджанра трота, и альбом привлёк внимание не только в Корее.





Исполнитель, диджей, композитор и продюсер, известный как 250, — бесспорно ключевая фигура в корейской поп-музыке 2023 г.

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Главная притягательность рамёна - острый бульон и горячая лапша. Представьте, что вы впервые решили сварить корейский рамён. Вскипятили воды, всыпали сушёные овощи, положили лапшу, но забыли добавить острую приправу - главную составляющую вкуса рамёна. Получился ли у вас корейский рамён? Как невозможно приготовить настоящий рамён без острой приправы, так невозможно обсуждать современную корейскую поп-музыку, обойдя музыканта и продюсера 250.

Исполнитель, диджей, композитор и продюсер, известный как 250, - бесспорно ключевая фигура в корейской поп-музыке 2023 года. Заново интерпретируя ппонччак, подзабытый жанр поп-музыки, исполненный подлинно корейских эмоций, он создал свой уникальный мир музыки.





Бесспорный музыкант года

250 сейчас один из самых крутых музыкантов в Корее. Прежде всего, его первый студийный альбом «Ппон» на 20-й церемонии вручения премии Korean Music Awards принёс ему победу в четырёх номинациях - «Альбом года», «Музыкант года», «Лучший электронный альбом» и «Лучшая электронная песня». Во-вторых, он был продюсером нескольких песен новой девичьей кей-поп-группы NewJeans, которой понадобился лишь год, чтобы навести шороху в корейских музыкальных кругах.

250 взял ппонччак, к которому в Корее обычно относятся с пренебрежением, и, добавив к нему с помощью баса элементы электронной музыки и хип-хопа, создал полностью оригинальный продукт.





Когда мы встретились с 250 в его студии, он с неизменно серьёзным выражением лица спросил у меня, видел ли я фильм Хичкока «Окно во двор» (1954 г.), и, сказав, что всё началось с этого фильма, с тем же выражением лица продолжил разговор.

— Я несколько лет изучал ппонччак и пытался скрестить его со своей музыкой, но дело шло туго. Блуждая в поисках ответа, я нашёл вдохновение в «Окне во двор» и написал композицию «Окно во двор» в 2018 году. Я бы назвал это ощущением, когда ппон и не-ппон смотрят друг на друга через некое окно.

Метафизическое окно, сквозь которое смотрят друг на друга ппон и не-ппон, прошлое и настоящее, изысканность и «колхоз», - это ключ к пониманию мира музыки 250.

— «Ппон» - это удивительно ёмкое слово. Оно воодушевляет корейца. Слово «ппонччак», просторечное название трота, происходит от звукоподражательного слова «кхунччак», которым обозначают звук барабана. Но кхунччак широко используется и в других жанрах, поэтому, чтобы было смешнее, «кхун» заменили «ппоном». Это такой момент самоуничижения. «Ппон» ассоциируется и с названием фильма для взрослых «Ппон» («Шелковица»), вышедшего в 1986 году. Он тогда имел большой успех в прокате. А ещё «ппон» - это сленговое слово, означающее наркотики. Иначе говоря, в это короткое слово втиснуты настолько многослойные и в то же время сложные символы и ощущения… Смешное, стыдное, тёмное.

Ппонччак, в котором звучит печаль, романтика и веселье, - это культура, которую может почувствовать только тот, кто живёт в Корее. Но большинство не воспринимает её в позитивном ключе. Само слово «ппон» из-за негативных коннотаций почти не используется в обычной жизни. Но 250 сумел встроить в мир поп-музыки недооценённый ппонччак, создав новую музыку.





Им Хи Юн , музыкальный критик









*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.



