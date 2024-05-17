Айдолы не из нашего мира: PLAVE









В этом месяце героями нашей рубрики стали участники, пожалуй, самой необычной K-POP группы. Речь идет о PLAVE. Коллектив дебютировал на сцене 12 марта 2023 года в составе пяти человек: Ын Хо (은호), Бам Би (밤비), Но А (노아), Е Чжун (예준) и Ха Мин (하민). Название группы PLAVE содержит в себе два слова: английское «Play» и французское «Rêve» или «мечта». Оно означает, что участники создают свой новый мир для достижения своей мечты. Пока ничего необычного. Так что же отличает PLAVE от других айдол-групп? Все дело в том, что PLAVE – это полностью виртуальная группа! Удивительно, но за всеми пятью виртуальными участниками скрываются реальные люди. Персонажи были созданы с помощью технологии захвата движения. Может быть, внешность участников PLAVE нереальная, зато таланты - самые настоящие, причем ого-го какие! Все пятеро участников - универсалы, которые прекрасно поют, танцуют и читают рэп. Кроме того, все они лично сочиняют музыку и слова к своим песням, что делает их способными композиторами. Интересно еще и то, что PLAVE - это тот случай, когда не продюсерская компания набрала участников для дебюта, а сами ребята решили собраться, чтобы делиться с публикой своей музыкой и историями из мира, находящегося за пределами нашего собственного. Согласно уникальной концепции, участники PLAVE родились на вымышленной планете под названием Келум и были привлечены таинственной силой на другую планету, Астерум, где они нашли способ выйти на связь с жителями Земли, или Терры, как они ее называют. Несмотря на то, что облик пяти участников создан с помощью графических технологий, это не мешает им действительно общаться со своими поклонниками-землянами. Так же, как и обычные К-POP группы, PLAVE проводят трансляции, общаясь с фанатами, и даже выступают на концертах и музыкальных шоу.

В выпуске, посвященном PLAVE, прозвучали композиции «Я буду ждать» (기다릴게), «Почему?» (왜요 왜요 왜?), «Merry PLLIstmas», «Шестое лето» (여섯 번째 여름) и другие хиты группы.