Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Сеул сегодня от 21 мая

#Сеул сегодня l 2024-05-21

Сеул сегодня

ⓒ YONHAP News  

Сегодня в выпуске:

►В Сеуле отметили потомков корейских ветеранов.

►Насколько популярны корейские продукты на Юге Африки?

►В Корее началась кампания по сбору ненужных вещей.

►Город Сечжон развивает сферу туризма.



Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >