Сеул сегодня от 21 мая

В РК продолжается рост цен производителей
2024-05-22 10:40:05
#Сеул сегодня l 2024-05-21
Сегодня в выпуске:
►В Сеуле отметили потомков корейских ветеранов.
►Насколько популярны корейские продукты на Юге Африки?
►В Корее началась кампания по сбору ненужных вещей.
►Город Сечжон развивает сферу туризма.
2024-05-22 10:40:05
2024-05-20 13:35:58
2024-05-20 12:36:58
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >