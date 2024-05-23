Встречайте самые горячие музыкальные новинки мая: aespa, ZEROBASEONE, IVE, Ким Чжэ Хвана и другие!

Дорогие друзья, можно с уверенностью заявить, что эта весна выдалась особенно богатой на новые музыкальные хиты! Совсем недавно своими новинками нас порадовали Дженни и Зико, группа Seventeen, Дио из группы EXO, а также многие другие самые любимые звезды K-pop! Давайте узнаем, кто сейчас борется за любовь слушателей и трофеи победителя на музыкальных шоу. Пожалуй, самым громким возвращением можно назвать новый релиз герлз-группы IVE. Девушки представили второй мини-альбом под названием «IVE SWITCH», который возглавили целых две композиции. Сначала, как говорится, «взорвала» песня «HEYA», музыкальная интерпретация корейской народной сказки «Тигр, который любил солнце» в стиле IVE. Чуть позже коллектив представил клип на вторую композицию под названием «Accendio». Фанаты Гарри Поттера должны сразу узнать в этом названии магическое заклинание, которое выталкивает предметы из воды. В клипе IVE действительно предстали в образе волшебниц, да и в звучании самой композиции есть что-то магическое. В общем, возвращение IVE в образе сначала восточных красавиц с “HEYA”, а потом в образе волшебниц с “Accendio” пришлось публике очень даже по вкусу. Я бы сказал, что сегодня IVE могут противостоять только aespa, которые 13 мая представили композицию под названием «Supernova». Она предвещает выход первого полноформатного альбома «Армагеддон» в конце месяца. Под песню «Supernova» в клипе aespa предстают супергероинями. Сейчас «Supernova» занимает первое место всех крупных хит-парадов страны. Более того, песню в своей новой публикации в Твиттере процитировало само космическое агентство НАСА. Вот такое противостояние «чародейки против супергероинь» развернулось в этом мае. В подробностях об этой и других новостях шоу-бизнеса РК вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 22 мая.

В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.