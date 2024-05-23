JYP Entertainment представил новую бойз-группу “NEXZ”

20 мая в концертном зале Yes24 Live Hall на востоке Сеула состоялся шоукейс в честь выхода дебютного сингла «Ride the Vibe» новой бойз-группы “NEXZ”, которую одно из ведущих в РК продюсерских агентств JYP Entertainment представило примерно через шесть лет после дебюта последней бойз-группы Stray Kids.

“NEXZ” - это группа, созданная в прошлом году после прослушивания "Nizi Project Season 2", совместного проекта JYP Entertainment и крупнейшей японской звукозаписывающей компании Sony Music. Название группы “NEXZ” является сокращением «Next Z (Generation)». В нем Пак Чин Ён, генеральный продюсер JYP, выразил стремление «открыть следующую эру музыкой и выступлениями представителей поколения Z».

В группе “NEXZ” семеро участников - Томоя, Юу, Хару, Со Гон, Сэйта, Хьюи и Юки. Все они являются японцами за исключением Со Гона. Но он тоже родился и вырос в Японии, поэтому все участники группы усердно изучают корейский язык перед официальным дебютом. "Наша сила в том, что мы бросаем вызов чему-то новому, что соответствует названию "поколения Z",- рассказал Томоя. Ребята также выразили желание сообщить миру имя “NEXZ”, которое будет известно и любимо не только в Корее и Японии, но и на международной арене.

В дебютном сингле “NEXZ” - две песни: заглавная «Ride the Vibe» в жанре «Easy-Experimental», который сочетает в себе хип-хоп ритм с элементами электроники, и «Starlight», в которой звёздное ночное небо сравнивают с сердцем, только-только начавшим мечтать о чем-то счастливом.