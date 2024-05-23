Им Хэ Рён получила Серебряный Реми в WorldFest-Houston

Недавно на 57-м Международном фестивале независимого кино WorldFest-Houston южнокорейский независимый фильм «Колокол» (BELL) получил серебряную награду в категории художественных фильмов. На этот раз молодая кинорежиссёр Им Хэ Рён написала сценарий и занималась продюсированием, а режиссёром выступил Пак Чун Гвон.

В фильме «Колокол» действие разворачивается в уезде Чинан-гун провинции Чолла-Пукто, где родилась и провела своё детство сама Им Хэ Рён, а также в католической церкви в стиле традиционного корейского дома Ханок - “Оынконсо”, которому уже 120 лет. Фильм рассказывает о женщине, которая каждый день ухаживает за колокольней и каждое утро звонит в него от имени своего покойного мужа. Роль этой женщины сыграла мать самой Им Хэ Рён, а жители уезда выступили актёрами для второстепенных ролей.

В 2019 году Им получила Золотой Реми на 52-м Хьюстонском международном кинофестивале в категории художественных фильмов с лентой «Место с хорошим видом», действие которой разворачивается на плотине Ёндам-дэм. WorldFest-Houston является старейшим в мире фестивалем независимого кино.