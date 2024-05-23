Актриса Чон У Хи привлекает внимание глобальных зрителей

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Актриса Чон У Хи привлекает глобальных фанатов с помощью сериала Netflix «The 8 Show» и сериала «Я не герой» канала JTBC. Сериал Netflix «The 8 Show», выпущенный 17 мая, занял первое место в разделе «Топ 10 сериалов» Netflix в Корее. А сериал «Я не герой», который также можно посмотреть в Netflix, занял в том же чарте второе место. Помимо значительных показателей в Корее, оба проекта вызвали большой интерес и за рубежом, что ознаменовало глобальный прорыв Чон У Хи. Согласно данным сайтов Netflix TOP 10 и FlixPatrol, оба проекта, «The 8 Show» и «Я не герой», вошли в глобальный ТОП 10 в категории «Телешоу» Netflix. В сериале «The 8 Show» Чон У Хи исполняет роль персонажа по имени «8 этаж». Персонаж участвует в шоу из-за интереса и денег, привлекая внимание своими дерзкими поступками и визуальным образом. В сериале «Я не герой» Чон У Хи демонстрирует своё обаяние, изображая персонажа, который намеренно вмешивается в жизнь семьи Чан Ги Ёна. Зрители оценивают данный сериал достаточно высоко из-за того, что фантастический элемент «суперспособностей» хорошо сочетается с темой исцеления.