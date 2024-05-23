250: новый мир ппона - (2)

Его первый студийный альбом «Ппон» на 20-й церемонии вручения премии Korean Music Awards принёс ему победу в четырёх номинациях. Сам 250 говорит, что победы в категории «Лучший электронный альбом» и «Лучшая электронная песня» особенно значимы как признание того, что «Ппон» — это электронная музыка.

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Мир музыки, который исследовал 250

250 изучал в университете Хансо продюсирование музыки для кино. Ещё тогда, когда ему было немногим больше 20, он писал музыку к телесериалам и работал диджеем в клубе Cakeshop - базе электронной музыки в сеульском районе Итхэвон. Со временем по клубам поползли слухи про удивительного парня, который «делает необычную музыку». Так он стал знаменитым.

Уже вскоре продюсерская компания SM Entertainment привлекла его к созданию официальных ремиксов на хиты ведущих кей-поп исполнителей, таких как NCT127, BoA, f(x). Он также продюсировал композиции «Everywhere» и «Полёт» популярного репера E SENS.

В 2018 году 250 запустил низкобюджетную документальную серию «В поисках ппона», а в музыкальных кругах заметили лишь то, что он «не только биты хорошо делает, но и с чувством юмора у него всё в порядке». Его синглы «Окно во двор» (2018 г.) и «Bang Bus» (2021 г.) вызвали лишь лёгкий всплеск интереса, но в марте 2022 года, когда вышел его первый студийный альбом «Ппон», фанаты и критики уже с энтузиазмом реагировали на его самобытную музыку.

250 считает, что подобно тому, как в Гарлеме звучит хип-хоп или по улицам Рио-де-Жанейро разливается фавела-фанк, ппонччак - это фоновая музыка культурного пространства, называемого Кореей. И с точки зрения звучания именно те факторы, которые привели к сегрегации ппонччака, суть секрет обаяния 250.

— Хип-хоп треки, в которых, используя простейшее оборудование, воспроизвели семплы, некогда записанные великими музыкантами или оркестрами из 50 человек… В них есть особое обаяние, которое ни с чем не спутаешь. Это относится и к ппонччаку.

Изучая ппонччак, 250 также почувствовал, что этот жанр связан и с корейской пищевой традицией.

— Мне кажется, корейцы с удовольствием едят очень горячее. И ощущают, что «хорошо поели», если это было что-нибудь острое, например кимчхи-ччигэ - жаркое из квашенной капусты кимчхи, или чонголь, рагу с мясом, овощами или морепродуктами. Недавно я провёл около недели в Бельгии, и по возвращении мы с менеджером первым делом пошли в первую попавшуюся забегаловку поесть кимчхи-ччигэ. Я думаю, корейцам больше по душе яркое, откровенное, а не размытое или неопределённое, и в ппонччаке им нравится как раз это. Я считаю, что ппонччак - симпатичный жанр, в котором прямо соединились отчётливо грустная мелодия и нечто отчётливо жизнерадостное.

250 изучает мир ппона примерно с 2013 года. Однажды, ещё в бытность диджеем в клубе Cakeshop, он купил в зоне отдыха на скоростном шоссе кассету с записью ппонччака и, вернувшись в Сеул, ради прикола сделал ремикс тех композиций. Это несерьёзное начало привело 250 к нешуточной стадии ппонччака.





Знакомый вкус ппонччака

Самая парадоксальная аудитория созданного им ппона - привычного, но чужого, «деревенского», но дивного и нереально хипового, - это те, кому от десяти до тридцати, т.е. поколение, которое отдалено от XX века, когда ппонччак был растворён в повседневности корейцев.

— Они живут в эпоху, когда всё обустроено и обтёсано. Поэтому они приходят в восторг не от ровной лестницы в центре города, а от вздыбленных ступенек в старом здании на окраине Сеула. Последнее время в чартах Billboard властвует кантри. Можно сказать, что это схожий тренд с тем, что за несколько последних лет в корейских чартах набрал популярность фокстрот.

250 любит «старьё» не только в музыке. Его завораживают абсурдные сцены экшена в ранних фильмах Джеки Чана, например в картине «Бесстрашная гиена» и в других гонконгских фильмах 1970-1980-х годов.

— Я хочу когда-нибудь попробовать себя и в мире киномузыки. Мне нравятся и фильмы, где люди чрезмерно сосредоточены на звуках, например «Тихое место», и масштабные картины вроде «Начала», и фильмы, в которых мелодия определяет успех кино, как в картинах с саундтреками Эннио Морриконе.

Документальная серия музыканта 250 «В поисках ппона» впервые была официально показана на большом экране как раз на Пучхонском Международном фестивале фантастических фильмов летом 2023 года.

— У меня нет особой ролевой модели, но я бы хотел попробовать всё в плане музыки - как музыкальный продюсер Квинси Джонс или композитор и музыкант Рюити Сакамото.

Его следующий проект будет называться «Америка».

— С помощью ппона я уже попробовал делать корейскую музыку, так что теперь надо попробовать делать американскую. Наверное, в этом альбоме будут мои фантазии об Америке, о которой я мечтал в студенческие годы, и об американской музыке, которую любил тогда слушать.

Определение, которое ппону даёт 250, продолжает меняться.









Им Хи Юн, музыкальный критик

출처: Корейский Фонд, журнал Koreana

*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.