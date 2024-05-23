Исследуем Европу и Азию по следам K-pop артистов!









Дорогие друзья, время просто несется, времена года сменяют друг друга со скоростью света, и вот мы уже провожаем май и весну и встречаем солнечное лето во главе с июнем. Лето – это время отпусков и путешествий, сезон, когда просто невозможно заставить себя сидеть дома, когда за окном стоит просто прекрасная погода. Конечно, очень тяжело просто спонтанно купить билеты и отправиться в путешествие в дальние страны. Поэтому в этом выпуске нашей рубрики мы отправились в очередное музыкальное путешествие. Мы побывали в самых разных городах и странах Азии и Европы, которые в своих песнях воспевают самые любимые К-pop артисты. Наших слушателей объединяет любовь к Корее, поэтому начали мы наше путешествие именно отсюда! Нашу программу открыла песня «Сеул» в исполнении примадонны корейской эстрады Ли Хё Ри (이효리), которую она исполнила вместе с репером Killagramz. В своей песне они называют Сеул городом, который никогда не засыпает, и от того так похож на сияющую звезду на ночном небосводе. Мы не могли не посетить Пусан, город, который так и разрывает от энергии молодости! Известно, что Пусан находится на берегу моря, и летом корейцы просто обожают ездить туда отдыхать, по дороге обязательно слушая песню, которая стала второй в нашем плейлисте. Беспрецедентный гимн каникул и отпусков - песню «Каникулы в Пусане» или «부산 바캉스» выпустили в 2012 году реперы Хаха (하하) и Skull (스컬). Она моментально стала большим хитом, ведь под эту зажигательную смесь регги и электронной музыки просто невозможно заставить себя держать в руках. Затем мы отправились в соседнюю Японию, где в поездке по Токио нас сопровождала песня рок-группы NELL «Tokyo». Фронтмен группы Ким Чжон Ван (김종완) назвал ее так, потому что написал очень спонтанно, пока изучал дорогущий синтезатор в одном из музыкальных магазинов Токио. Погуляв по Токио и Осаке с дуэтом Чечжу Сонён (재주소년), мы вместе с группой Чаннаби (잔나비) решили сгонять в Гонконг, а позже и Таиланд, Бангкок, где нас встречало очаровательное трио Orange Caramel. Следующей нашей остановкой стала величественная Москва, ей свою песню «Moscow Moscow» посвятила бойз-группа ONF. Нашей конечной остановкой стал город романтики и любви Париж. Чувственный характер Парижа в своей музыке прекрасно передает певица Стелла Чжан (스텔라장), которая сама долгое время обучалась во Франции, прекрасно владеет французским и всей душой любит Париж. Ее утонченный голос и французский будто были созданы друг для друга. Наши слушатели убедились в этом, прослушав песню «Любовь, багеты, Париж» (L’Amour, Les Baguettes, Paris) в ее исполнении.