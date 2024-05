Группа CNBLUE продолжает покорять сердца поклонников по всей Азии

ⓒ FNC Entertainment

С марта группа CNBLUE встречалась с фанатами в семи городах Азии в рамках тура 2024 CNBLUE LIVE ‘CNBLUENTITY’ IN ASIA. Она начала тур с Гонконга, затем побывала в Бангкоке, Гаосюне, Макао, Куала-Лумпуре, Сингапуре и, наконец, 25 мая - в Джакарте. Особенно примечательно, что билеты на концерт в Гаосюне были распроданы в течение одного дня после начала продаж, что привело к добавлению ещё одного выступления. В Макао также был добавлен дополнительный концерт из-за огромного спроса. Это первое азиатское турне группы с 2017 года, когда проходил тур 2017 CNBLUE LIVE 'BETWEEN US'. С самого начала тура CNBLUE привлекали большое внимание, и они не разочаровали ожидания поклонников, демонстрируя свои выдающиеся живые выступления. В июне и июле этого года CNBLUE планируют провести совместные концерты с популярной японской группой UVERworld в Японии и Корее под названием ‘UVERworld&CNBLUE SUMMER LIVE IN JAPAN and KOREA UNLIMITED CHALLENGE’. Это будет первый совместный концерт CNBLUE и первое выступление UVERworld в Корее, что делает предстоящие шоу ещё более ожидаемыми.