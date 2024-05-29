С успехом дебютировал новый корейско-японский коллектив NEXZ, который продюсирует легендарный Пак Чжин Ён.



Как известно, K-POP – теперь нечто намного большем, чем корейская музыка, и корейские развлекательные агентства уже давно продюсируют не только корейские, но и зарубежные группы. Совсем недавно на сцене зажглась еще одна яркая звездочка, группа NEXZ (넥스지). Новая бойз-группа дебютировала под эгидой крупнейших компаний JYP Entertainment и Sony Music Labels по итогам шоу-прослушивания Nizi Project 2. Напомню, что по итогам первого сезона была сформирована японская женская группа NiziU (니쥬), которая сегодня успешно продвигается в Японии. По итогам прослушивания, в котором приняли участие более 10 тыс. конкурсантов не только из разных городов Японии, но и Кореи и США, в финальный состав группы прошли Ю, Томоя, Хару, Со Гон, Сейта, Хюи и Юки. NEXZ продюсирует сам генеральный директор JYP Entertainment Пак Джин Ён, который и придумал название для коллектива. Оказывается, «NEXZ» означает «Next Z (Generation)» или «следующее поколение». Буквы «N» и «Z» взяты из названия этого корейского-японского проекта «Nizi Project». Само название NEXZ говорит о том, что участники, то есть представители нового поколения собрались все вместе, чтобы своими доселе невиданными талантами и музыкой открыть новую эру! В подробностях об этой и других новостях шоу-бизнеса РК вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 29 мая.

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