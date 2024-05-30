NewJeans пожертвует все деньги, вырученные на фестивалях

Группа NewJeans пожертвует все деньги, вырученные на университетских фестивалях. На днях продюсерское агентство ADOR заявило, что на последней неделе мая NewJeans выступает на фестивалях в семи университетах, чтобы встретиться со многими людьми в различных местах, и будет жертвовать все полученные средства на помощь обездоленным.

Начиная с университета Корё 25 числа, NewJeans уже появилась на фестивалях университета Чосон 27 числа, университетов Тонъый и Пусан 28 числа. На этих сценах NewJeans исполнила новые песни «How Sweet» и «Bubble Gum», а также хиты «New Jeans» и «ETA», вызвавшие горячий отклик у студентов. В частности, несмотря на то, что песни «How Sweet» и «Bubble Gum» были выпущены совсем недавно, 24 мая, зрители пели их вместе с певицами, что ещё раз подтвердило взрывную популярность группы.

Сейчас популярность песни «How Sweet» распространяется по всему миру. Уже в день выпуска 24 мая она заняла первое место в списке "Daily Single Ranking" в японском чарте Oricon. Песня также достигла первых мест в трёх чартах на китайском музыкальном стриминговом портале China QQ Music. А в Spotify, глобальном стриминговом сервисе, песня заняла 75 место на чарте 'Global Daily Top Song'. Само собой разумеется, что «How Sweet» и «Bubble Gum» занимают верхние строчки на южнокорейских музыкальных сайтах, таких как Melon, Bucks и Flo.

21 июня NewJeans выпустит свой дебютный в Японии сингл «Supernatural» и в конце того же месяца в Tokyo Dome проведёт встречу со своими японскими фан-клубами.