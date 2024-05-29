В июле Со Ин Гук встретится с фанатами в Корее

Актёр и одновременно певец Со Ин Гук проводит встречи с фанатами. 29 мая продюсерское агентство StoryJ Company выпустило он-лайн плакат с новостью о проведении фан-встреч Со Ин Гука под названием "Heart Cream - 2024". На плакате актёр в белой футболке и комбинезоне привлекает внимание с пультом дрона в руках, глядя куда-то вверх с улыбкой на лице. В целом он выглядит как игривый мальчик.

Данное мероприятие, которое планируется дважды провести 6 июля в Сеуле, было организовано для встреч с отечественным фан-клубом Со Ин Гука - «HeartRider». Дело в том, что в прошлом году у него был тур по азиатским странам, но пришлось пропустить родину - Корею. Поэтому на этот раз до объявления агентства сам Со Ин Гук первым сообщил новость о проведении фан-встреч в Корее через официальное фан-кафе.

Для нынешних фан-встреч Со Ин Гук готовит различные мероприятия; забавные игры, загадки и викторины, победителей которых ждут самые разные подарки, личные вещи артиста и официальная сцена, где он впервые будет исполнять песни из своего нового альбома.