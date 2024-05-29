﻿Страна чудес (원더랜드, Wonderland)





Режиссёр: Ким Тхэ Ён

В ролях: Тан Вэй, Су Чжи, Пак По Гом, Чон Ю Ми, Чхе У Сик

Жанр: Дорама

Премьера: 5 июня 2024 г.

“В любое время, в любом месте можете воссоединяться.“

Услуги по созданию моделируемой Вселенной под названием “Страна чудес”, которые предоставляют возможность воссоединяться с любимыми, хотя их больше нет в этом мире, проникли в повседневную жизнь людей.

Муж “Байри (Тан Вэй)” (Кон Ю) обратился к управляющим “Страной чудес” с просьбой создать симуляцию жены, чтобы ради дочери скрыть её смерть.

“Чон Ин (Су Чжи)” живёт счастливой жизнью вместе со своим парнем Тхэ Чжу (Пак По Гом) в “стране чудес”, где Тхэ Чжу восстановлен в качестве космонавта, а в реальности он лежит в больнице в коме после автокатастрофы.

Таким образом, люди могут выбрать себе жизнь, в которой больше не надо скучать или страдать

из-за потери любимых.

Старшая сотрудница Управления моделируемой Вселенной Хэ Ри (Чон Ю Ми) и новичок Хён Су (Чхе У Сик) каждый день заняты работой по контролю за событиями, происходящими в “Стране чудес”. Хэ Ри с детства общается с родителями, которые в форме искусственного интеллекта, и опираясь на свой опыт более тщательно ухаживают за пользователями услуг. А Хён Су в процессе принятия заказа узнаёт неожиданный секрет и переживает.

Однажды Тхэ Чжу, находившийся в коме, чудесным образом просыпается и возвращается в жизнь к Чон Ин. Для него всё в жизни чуждо и вызывает путаницу, а Чон Ин, живя в реальности вместе с Тхэ Чжу, начинает чувствовать некую трещину в глубине сердца...