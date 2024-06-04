Вампиры-искусители ENHYPEN и их новый специальный альбом





На этой неделе в рамках нашей рубрики мы поговорили о группе ENHYPEN, а также послушали ее новый специальный альбом под названием «MEMORABILIA». Этот альбом входит в разряд «специальных» не просто так. Дело в том, что у ENHYPEN есть одна особенность, которая отличает их от других популярных K-POP бойз-групп. А именно то, что у них есть свой собственный вебтун! Компания HYBE, которая продюсирует ENHYPEN, совместно с Naver Webtoon выпускает фантастический комикс под названием «Темная луна: Кровавый алтарь», в котором участники группы ENHYPEN являются главными героями. Проект оказался очень популярным: «Тёмная Луна: Кровавый алтарь», представленный в январе 2022 г., уже в начале следующего года набрал более 100 млн просмотров. Особой популярностью история пользуется у европейских и китайских читателей. «Тёмная Луна: Кровавый алтарь» представляет собой романтическую историю о семи участниках группы, представших в роли вампиров, и девушке по имени Су Ха. В сентябре 2022 г. ребята из ENHYPEN записали первый саундтрек к комиксу под названием «Одна на миллиард» или «One In A Billion». А недавно в мае они представили целый специальный альбом «MEMORABILIA», в который песня «One In A Billion» вошла под номером один. Помимо этого трека, в пластинку вошли еще пять песен, которые тесно связаны с сюжетом вебтуна и прекрасно передают мистическую атмосферу вампирского мира!



