По данным музыкальной индустрии, лидер группы BTS - рэпер RM поднялся сразу на пятое место в американском чарте Billboard 200 со своим новым сольным официальным альбомом "Right Place, Wrong Person".

RM попал в первую пятёрку Billboard Albums Chart уже во второй раз. В декабре 2022 года с первым сольным альбомом "Indigo" RM достиг третьего места в чарте альбомов Billboard. Таким образом, RM установил рекорд как первый сольный исполнитель K-POP, чьи два сольных официальных альбома попали в топ-пятёрку чарта альбомов Billboard.

"Right Place, Wrong Person" - это альбом, над которым RM работал до призыва в армию, и который был выпущен во время его службы в армии. В нём собраны такие песни как ‘Come back to me’, ‘LOST!’, ‘Right People, Wrong Place’ ‘Nuts’, ‘out of love’, ‘Domodachi’, ‘Groin’, ‘Heaven’ и ‘Around the world in a day’.

На этот раз в музыкальных видеоклипах RM представил короткие волосы, темно-коричневый цвет кожи и концептуальные фотографии в скромных костюмах, в целом имидж, подходящий к рядовому солдату. Нужно отметить, что название альбома "Right Place, Wrong Person" воспринимается как философское значение, отражающее реальность нынешнего мирового сообщества.