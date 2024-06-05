Мюзикл “Герой”: 15 лет со дня премьеры

4 июня в Большом театре столичного Центра культуры и искусств имени короля Сэчжона Великого состоялась пресс-конференция, посвящённая 15-летию мюзикла "Герой". На ней присутствовали продюсер Юн Хон Сон, сценаристка Хан А Рым, актёры Чон Сон Хва, Ян Чжун Мо, Мин У Хёк, Пак Чон Чжа, Ван Си Мён и другие.

Мюзикл "Герой" изображает последний год перед смертью одного из выдающихся патриотов Кореи в период японского колониального гнёта Ан Чжун Гына, который в 1909 году застрелил первого генерала-резидента Японии в Корее Ито Хиробуми. Поэтому в нем содержатся благородный дух Ан Чжун Гына и непреодолимая воля его единомышленников - борцов за независимость Кореи. Премьера мюзикла состоялась 26 октября 2009 года в честь 100-летия со дня рождения Ан Чжун Гына.

Актёр Чон Сон Хва, который за последние 15 лет чаще всех появлялся в мюзикле “Герой” в роли Ан Чжун Гына, сказал: "Неудачное представление не может продолжаться долго. Высокий во всех аспектах уровень произведения, кажется, привлекал зрителей такое долгое время. Для меня большая честь быть вместе с группой мюзикла “Герой”. Он также вспоминал прошлые моменты: "Самым запоминающимся является первое выступление 15 лет назад. Когда я спел номер "Кто виноват", в котором Ан Чжун Гын оправдал убийство Ито Хиробуми, перечисляя десятки его преступлений, зрители в зале так громко закричали, что я оказался ошеломлён".

Художественный руководитель Юн Хо Чжин раскрыл, во что больше усилий он вложил в этом сезоне: "В мюзикле “Герой” сложно устроить сцену, так как появляется поезд, который поднимается вверх. Поэтому я решил задумать постановку как магическое шоу. В мюзикле "Герой" зрители могут видеть сценическое искусство, которого не видели нигде больше в корейском театральном искусстве".

Сценаристка Хан А Рым рассказала об исторических фактах, освещаемых в её работе. Она сказала: «Когда Ан Чжун Гын готовился к своей миссии, были и юные борцы за независимость, которые помогали ему всю свою жизнь, и скрытые спонсоры, которые поддерживали его в финансовом плане. Я хотела вспомнить и тех, которые были рядом с главным героем. Я хочу, чтобы зрители заинтересовались также и теми, кто исчез, не оставив в истории своего имени". Кроме того, Хан А Рым сказала: "В тюрьме Ан Чжун Гын написал книгу “Рассуждение о мире в Восточной Азии”, и я хотела воплотить содержание этой книги на сцене мюзикла “Герой”.

15-летний "Герой" стал богаче. Продюсер Юн Хон Сон добавил: "Этот сезон во всех отношениях самый масштабный, как, например, у нас будет играть оркестр из 22 человек. Июнь - это месяц защиты страны, поэтому я надеюсь, что многие придут и посмотрят выросший мюзикл "Герой". Мюзикл "Герой" демонстрируется с 29 мая по 11 августа в Большом театре Центра культуры и искусств имени короля Сэчжона Великого.