Все 15 участников группы Super Junior стали гостями на свадьбе главного вокалиста Рё Ука, взбудоражив Интернет!





Одним из самых осуждаемых и, я бы даже сказал, трогательных событий прошлой недели стала свадьба участника одной из самых популярный бойз-групп второго поколения K-pop Super Junior Рё Ука и бывшей участницы гёрлз-группы Tahiti А Ри. Торжество прошло 26 мая. Безусловно, свадьба - это всегда очень сентиментально, но что же такого особенного в бракосочетании Рё Ука? Дело в том, что на торжестве собрались все участники коллектива! Но и тут тоже ничего необычного, скажете вы! Но, друзья, когда я говорю обо всех участниках Super Junior, я имею ввиду действительно всех 15 артистов! Многие, возможно, уже и забыли о том, что в Super Junior были не только И Тхык, Хи Чхоль, Йе Сон, Син Дон, Сон Мин, Ын Хёк, Си Вон, Тон Хэ, Рë Ук и Кю Хён, но еще и Кан Ин, Хан Гён и Ки Бом! Кроме того, поздравить Рё Ука с самым главным событием его жизни прибыли участники китайской подгруппы Super Junior M Генри и Чжоу Ми. Любимый коллектив в таком полном составе поклонники Super Junior не видели уже очень давно, ведь последние пятеро не продвигаются с группой уже несколько лет. В подробностях об этой и других новостях шоу-бизнеса РК вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 5 июня.

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