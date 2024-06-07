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Российский кореевед Сергей О. Курбанов

#Корея и я l 2024-06-07

Корея и я

Вы можете посмотреть видео с русскими субтитрами, поменяв настройки следующим образом: 
Внизу справа нажать кнопку "настройки" -> Субтитры -> Русский.


“Корея, проявленная в 160-летней истории российско-корейских отношений, страна красивых, добрых и трудолюбивых людей.”

∙ Биография

∙ Основные публикации
- «История Кореи с древности до начала XXI века», 2022.
- «Конфуцианский классический „Канон сыновней почтительности“ в корейской трактовке», 2007.
- «Размышления об исторической науке и роли личности в истории (С примерами из истории Кореи)», 2016. 
- «С блокнотом по Корее (1987—2011): записки востоковеда». 2-е изд., 2017.
- Корейская дипломатическая миссия в Санкт-Петербурге в 1900 – 1911 гг. ( Деятельность ч.п.п.м. Ли Бомчжина), 2016. Перевод и издание на корейском языке Министерства иностранных дел Республики Корея, 2018 г.
- Очерки истории Северной Кореи: хроники 2000 - 2022., 2023.

∙ Основные гранты
- Personal grants: The Korea Foundation – 1993 (KF), 1995 (KF), 2003 (AKS) 2007 (KF), 2014 (KF). 
- Literature Translation Institute of Korea – 2017 – 2019. 
- Institution grants: (received and managed as a department / institution head): 2002 – 2016, 
2019, 2023 (KF), 2010 – 2021 (AKS), 2019 and 2023 (LTIK).
Российский кореевед Сергей О. Крубанов
Российский кореевед Сергей О. Крубанов
Российский кореевед Сергей О. Крубанов
Российский кореевед Сергей О. Крубанов
Российский кореевед Сергей О. Крубанов
Российский кореевед Сергей О. Крубанов
Российский кореевед Сергей О. Крубанов
Российский кореевед Сергей О. Крубанов
Российский кореевед Сергей О. Крубанов
Российский кореевед Сергей О. Крубанов
Российский кореевед Сергей О. Крубанов
Российский кореевед Сергей О. Крубанов
Российский кореевед Сергей О. Крубанов
Российский кореевед Сергей О. Крубанов
Российский кореевед Сергей О. Крубанов
Российский кореевед Сергей О. Крубанов
Российский кореевед Сергей О. Крубанов
Российский кореевед Сергей О. Крубанов
Российский кореевед Сергей О. Крубанов
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