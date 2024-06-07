Российский кореевед Сергей О. Курбанов

“Корея, проявленная в 160-летней истории российско-корейских отношений, страна красивых, добрых и трудолюбивых людей.”

∙ Биография





∙ Основные публикации

- «История Кореи с древности до начала XXI века», 2022.

- «Конфуцианский классический „Канон сыновней почтительности“ в корейской трактовке», 2007.

- «Размышления об исторической науке и роли личности в истории (С примерами из истории Кореи)», 2016.

- «С блокнотом по Корее (1987—2011): записки востоковеда». 2-е изд., 2017.

- Корейская дипломатическая миссия в Санкт-Петербурге в 1900 – 1911 гг. ( Деятельность ч.п.п.м. Ли Бомчжина), 2016. Перевод и издание на корейском языке Министерства иностранных дел Республики Корея, 2018 г.

- Очерки истории Северной Кореи: хроники 2000 - 2022., 2023.





∙ Основные гранты

- Personal grants: The Korea Foundation – 1993 (KF), 1995 (KF), 2003 (AKS) 2007 (KF), 2014 (KF).

- Literature Translation Institute of Korea – 2017 – 2019.

- Institution grants: (received and managed as a department / institution head): 2002 – 2016,

2019, 2023 (KF), 2010 – 2021 (AKS), 2019 and 2023 (LTIK).