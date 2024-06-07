Перьевые ручки, которые чинят вручную

В наше время, когда нет нужды писать от руки, есть ещё люди, которые любят неудобные с разных точек зрения перьевые ручки. Для них любимая перьевая ручка - маленькая роскошь и источник радости. Но что, если она вдруг сломается?

По-корейски перьевые ручки называют «маннёнпхиль», букв. «кисть, чтобы писать 10 тысяч лет», как бы намекая, что это ручка на века. Но, конечно, в нашем мире нет ничего вечного, и перьевая ручка тоже не исключение. Кончик пера изнашивается, к тому же, если ручку случайно уронить, она сломается. Не пользоваться тоже не выход: чернила высохнут, и ручка утратит свою функцию.









В наши дни, когда текст, как правило, набирают, а не пишут, Ким Дон Нэ избрал стезю мастера по ремонту перьевых ручек. Он говорит, что его работа не заканчивается просто починкой ручек, а продолжается человеческим общением









Письмо от руки

Купить перьевую ручку легко, а вот починить сломанную - проблематично. За исключением перьевых ручек корейского бренда Monami, большинство перьевых ручек в Корее - импортные. Если вы приобрели ручку, ввезённую по импорту, или купили за рубежом, то сдать её в починку почти некуда. А уж если это винтажная ручка или доставшаяся в наследство от родителей, то ситуация просто патовая. Поэтому мастер Ким Дон Нэ абсолютно незаменимый человек. Настолько редки сейчас те, кто профессионально чинит перьевые ручки.

Вопреки ожиданиям он - мужчина в самом расцвете лет - 1974 года рождения. Его мастерская - маленькая гардеробная в его квартире в городе Кимпхо провинции Кёнгидо. Тут всё заставлено разными ручками и баночками с разноцветными чернилами, к стене прикреплены стикеры с напоминаниями, стоит рабочий стол, компьютер и небольшой холодильник. Через узкое окошко в мастерскую проникает немного солнечного света.

У большинства ручек, которые ему отдают в починку, повреждён кончик пера - сердца ручки, её самой дорогой и чувствительной части, поэтому требуется соответствующая деликатность в обращении.

— Погнутую часть нередко пытаются разогнуть чем-нибудь более твёрдым, чем кончик пера, но в итоге повреждают ещё сильнее. Я люблю понемногу выпрямлять кончик ногтем ибо человеческий ноготь чувствительнее любого инструмента.

Он разберёт ручку, выпрямит кончик, почистит внутри, снова соберёт и заправит чернилами, а потом проверяет починенную ручку.

— Кладу ручку на полдня, потом пишу ею. Или оставляю на сутки в вертикальном положении пером вниз. Бывает, что оставляю, повернув пером вверх. Потому что ручка должна хорошо писать в любом случае.

Случается, что работа делается за день, но иногда она растягивается и на 10 дней.

— Починив ручку, я пишу ею письмо и отправляю их вместе заказчику. В письме я рассказываю, в чём была проблема, что я исправил, как я проверял ручку после починки и как ею лучше впредь пользоваться. Я пишу письмо, чтобы показать, как хорошо теперь ручка пишет.









Убежище и мастерская Кима — маленькая гардеробная при одной из спален в его квартире. Тут всё заставлено ожидающими починки ручками, инструментами, баночками с разноцветными чернилами, а также письмами и подарками от осчастливленных клиентов.





Во время работы Ким предпочитает инструментам свои руки и пальцы, ибо считает, что человеческий ноготь чувствительнее любого инструмента.









Новый выбор

Родившийся в Канныне провинции Канвондо Ким Дон Нэ поступил на строительно-технологический факультет. А после службы в армии он не вернулся в свой вуз и поступил на факультет литературного творчества. После выпуска занимался разной работой не по специальности, а в 2012 году его взяли на работу в компанию, торгующую импортными канцтоварами.

Ким занимался клиентами, и однажды ему пришла в голову мысль, что было бы неплохо, если бы можно было помочь клиентам, у которых возникла проблема с перьевой ручкой. После работы и в выходные он начал сам учиться чинить ручки, для чего ломал свою ручку, а потом устранял проблему. После того как Ким стал чинить ручки клиентов, слух о нём быстро распространился, и вскоре его попросили прочитать лекцию в провинциальном вузе и написать статью для одного университетского журнала.

— Пришло время сделать выбор: иметь стабильную работу или делать то, что любишь. Жена считала, что это безумие, но я в итоге ушёл из компании.









Когда поломка устранена, кажется, что дело сделано, но в действительности самый долгий этап только начинается: починенную ручку нужно проверить. Учитывая всё, что может случиться во время использования, Ким проверяет ручку снова и снова, пока не доведёт её до идеального состояния — только тогда, по его словам, у него на душе становится спокойно.









Доход меньше, но счастья больше

Как он работает с клиентами? Сначала он консультирует по телефону, имейлу или в соцсетях, потом сообщает подробно, в чём будет заключаться починка, и только после этого получает ручку курьерской доставкой.

— Если человек сам может решить проблему, я рассказываю ему, как это сделать. Когда требуется починка, сообщаю примерную стоимость и сроки и настоятельно рекомендую сначала хорошо подумать. Поскольку я беру заказы только у тех, кто готов терпеливо ждать.

Мастер заранее объясняет, что починка обойдётся минимум в 40-50 тысяч вон при максимуме в 10 раз больше, а её сроки - от 3 до 5 месяцев. В месяц он чинит 20-30 ручек.

— 20 дней в месяц я чиню ручки. Из оставшихся 10 дней около недели пишу статьи. Раз в месяц езжу на пару дней навестить родителей и иногда гуляю, а так из дома почти не выхожу. Выходных нет, праздников тоже. Здесь я и работаю, и отдыхаю. Если бы не окно, я бы не знал, день на улице или ночь. Я настолько погружён в работу, что часто забываю даже поесть.

Работа, начатая в 9 утра, продолжается до 9 вечера, 12 ночи, а иногда и до рассвета. День Ким Дон Нэ заполнен починкой, проверкой, консультациями, записью рабочего процесса, написанием писем и общением с клиентами.





Хван Гён Син, писательница

Хан Чжон Хён, фотограф









*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.