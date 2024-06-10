Музыкальные новинки июня 2024 года





Последний весенний месяц май порадовал нас большим разнообразием новых работ популярных корейских исполнителей! И в этом выпуске мы послушали не только привычные нам песни в жанре поп, баллада, R n B и хип-хоп, но и песни в жанре трот и рок! Во-первых, мы познакомились с новой работой певицы Хён А (현아), которая спустя довольно продолжительное время представила новый мини-альбом «Attitude». Он увидел мир спустя почти два года с предыдущего релиза. Сообщается, что в этот раз певица приняла участие во всех аспектах подготовки, начиная сочинением лирики и мелодий песен и заканчивая режиссурой клипа. Мы послушали заглавный трек мини-альбома, который называется «Q & A».

Участник популярной бойз-группы BTOB Юк Сон Чжэ (육성재) в начале мая представил долгожданный сольный релиз, сингл под названием «EXHIBITION : Look Closely». Его возглавила композиция «Be Somebody». Это песня в стиле эмо инди-поп, в которой певец поет о том, что смог пережить все темные ночи своей жизни и наконец найти свой собственный путь. И теперь с помощью своей истории он хочет подарить надежду и слушателям.

Далее мы послушали два новых сольных релиза участников еще одной популярной бойз-группы EXO. Это Су Хо (수호), лидер группы, и Чхен (첸), главный вокалист коллектива. Новая песня Су Хо получила название «1 to 3» или «점선면», «Пунктир», и представляет собой жизнерадостную композицию в стиле поп-рок с элементами синти-попа и диско. В ней Су Хо выражает свое стойкое желание продемонстрировать миру все, на что он способен как артист. В отличие от своего хёна, то есть старшего одногруппника, Чхен вернулся на сцену с чувственной балладой под названием «빈 집» или «Пустой дом». Такой выбор в случае Чхена очевиден, ведь он известен как один из самых одаренных вокалистов K-POP.

В мае на сцену вернулась и герлз-группа ARTMS, представив свой первый полноформатный альбом «Dall». 11 композиций из него возглавил трек под названием «Virtual Angel» или «Виртуальный ангел». В нем участницы ARTMS рассуждают на тему того, что, возможно, айдолы, которых мы привыкли видеть только на экранах своих телефонов, совсем как виртуальных персонажей, не существующих в реальности, на самом деле – вполне реальные личности.

Помимо этих композиций в рубрике «Музыкальные новинки» мая прозвучали новые работы Кан Хён Хо (강형호) или PITTA, Чон Дон Вона (정동원) или JD1 и других!