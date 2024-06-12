Певец и композитор G Dragon был принят на должность профессора одного из лучших вузов Кореи KAIST.

Все мы знаем G Dragon как талантливого артиста, композитора, продюсера, модель. Список его достижений можно продолжать очень долго, но если вкратце, то именно G Dragon внес огромный вклад в распространение волны Халлю по всему миру, проложив путь своим младшим коллегам. Однако, как истинный творец, артист не останавливается на достигнутом и совсем недавно пополнил копилку своих достижений еще одним почетным званием. 5 июня в спортивном комплексе ведущего технического вуза Кореи KAIST прошло мероприятие под названием «Innovate Korea 2024». На нем G Dragon торжественно был зачислен на работу! Да, вы не ослышались, друзья, теперь G Dragon - профессор Университета KAIST. На самом деле, такой выбор руководства университета легко объяснить, ведь одной из его целей является интеграция новейших научных технологий, разработанных KAIST, в индустрию K-pop для повышения глобальной конкурентоспособности корейской культуры. В подробностях об этой и других новостях шоу-бизнеса РК вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 12 июня.

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