Чин из BTS демобилизован

Самый старший участник группы BTS Чин демобилизован. 12 июня в 8:50 утра в уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо он завершил службу в пятой дивизии сухопутных сил РК. Чин, который вместе с другими солдатами вышел на улицу, поприветствовал репортёров и получил букет цветов, подготовленный его продюсерским агентством. Затем другие участники BTS, ожидавшие своего старшего коллегу, обнимались с ним и поздравляли его с демобилизацией. RМ, который служит в армии в военном оркестре, играл на саксофоне, вызвав смех собравшихся. Все участники BTS взяли отпуск, чтобы встретить демобилизованного Чина. Cюги не было видно, но он всё-таки появился в закрытом помещении вместе со всеми участниками группы. Они провели скромный поздравительный банкет, который транслировался в реальном времени в прямом эфире.

Агентство Big Hit Music заранее попросило фанатов воздержаться от посещения пятой дивизии из-за опасений несчастных случаев, и ARMY был согласен с этим. Вместо этого фанаты вывесили на улице много плакатов с поздравлениями по случаю демобилизации Чина. Надпись на плакате гласит: «Воин-эксперт Ким Сок Чин, которого любит земля и поддерживает Вселенная. Поздравляю тебя с возвращением». Были и такие надписи как «Давай будем вместе с АRMY навсегда», «Добро пожаловать в АRMY» и др. Кроме того, поклонники Чина в период с 8 по 12 июня открыли временное кафе недалеко от пятой дивизии, чтобы все желающие солдаты могли посетить его и выпить чашку кофе или другого любимого напитка.

13 июня в сеульском спортивном комплексе «Чамсиль» Чин планирует посетить мероприятие «2024 FESTA» и лично встретиться с фанатами. А во второй половине этого года он планирует выпустить сольный альбом.

Чин начал военную службу в декабре 2022 года и прослужил целых 18 месяцев. Он добросовестно исполнял служебные обязанности и был выбран в качестве бойца-эксперта. Следующий участник, который будет демобилизован в октябре этого года - это Джей-Хоуп. Мы сможем увидеть BTS в полном составе только в июне следующего года.



