NewJeans и aespa: Мы близки друг к другу

Гёрлз-группы aespa (SM Entertainment) и NewJeans (ADOR - один из филиалов концерна энтертейнмента HYBE LABELS), которые считаются конкурентами в южнокорейском шоу-бизнесе, приняли участие в танцевальном челлендже друг для друга. 8 июня на YouTube-каналах NewJeans и aespa появились видео с танцевальными челленджами их участников. Во-первых, на канале NewJeans появилось видео, в котором Ханни и Даниэль из NewJeans вместе с Винтер и Ниннин из aespa демонстрируют самый запоминающийся отрывок из танца песни «How Sweet» - последнего хита NewJeans, а затем на канале aespa Жизель и Карина потанцевали вместе с Мин Чжи и Хэ Рин из NewJeans под песню aespa «Армагеддон». Все четверо были одеты в крутые костюмы серого цвета, которые соответствовали концепции нового альбома aespa.

Несмотря на короткий хронометраж роликов, девушки повысили качество видео, обратив внимание на синхронизацию до детальных движений и шагов. А в конце видео девушки не забыли финальную позу с игровыми и симпатичными выражениями на лицах.

Причина, по которой их видео привлекают больше внимания, заключается в том, что недавно на пресс-конференции генеральный директор ADOR Мин Хи Чжин официально призналась, что председатель HYBE LABELS Пак Си Хёк захотел, чтобы NewJeans “растоптала” aespa, что вызвало споры в корейском шоу-бизнесе. Несмотря на всё это, девушки показали широкой публике, насколько они хороши в отношениях.

aespa и NewJeans - самые популярные гёрлз-группы К-РОР четвёртого поколения. Обе недавно вернулись в мир шоу-бизнеса и сейчас ведут активную деятельность.