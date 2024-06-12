«Кхоккири-кончжан»: вторая жизнь игрушек - (1)

Эти брелоки для ключей из экологической линейки «Кхоккири-кончжан» были сделаны с использованием ПЭТ-флекса из переработанного пластика.

© Elephant Factory





Детям игрушки нужны не только для игр: это важный инструмент, который помогает эмоциональному и физическому развитию. Но легко купленные игрушки также легко выбрасываются, когда к ним пропадает интерес. С ростом осознания рисков использования пластика в связи с загрязнением окружающей среды и с климатическим кризисом мы должны задуматься над жизненным циклом пластиковых игрушек, начинающимся в момент их покупки и заканчивающимся их утилизацией.

Родители всегда хотят дать детям всё, что тем хочется. Вследствие повышения уровня загрязнения окружающей среды и углубления климатического кризиса проблема использования пластика вызывает всё больше беспокойства, поэтому сейчас мы обязательно должны учитывать влияние, которое оказывают на окружающую среду все аспекты нашей жизни: что мы едим, пьём, носим и используем для развлечений. И игрушки, с которыми играют наши дети, не исключение.





Выброшенные игрушки

Сейчас большинство игрушек делают из пластика. Есть некоторое движение в сторону использования сырья с малым воздействием на окружающую среду, но проблема в том, что многие выброшенные игрушки относятся к категории «обычный мусор». Если игрушки, сделанные на 100% из пластика, можно частично переплавить и вернуть в оборот, то игрушки с элементами из других материалов, скажем, металла или резины, могут быть утилизированы только путём сжигания или захоронения на свалке.

Невозможность переработать большинство выброшенных игрушек - это серьёзная проблема, однако не меньшая проблема - вредные вещества, выделяющиеся при их утилизации. В итоге самое важное - это уменьшить количество выбрасываемых игрушек и стараться использовать их по максимуму. В Корее есть социальное предприятие, которое занимается продлением жизненного цикла игрушек. Это «Кхоккири-кончжан», в переводе с корейского на русский язык означает завод «Слон», в городе Ульсане.





© Elephant Factory

Игрушки, которые предприятие получает в дар, делятся на две категории. Те, что не совсем безнадёжны, чинят и дарят детям в трудной жизненной ситуации. А те, что не поддаются ремонту, разбирают на детали, чтобы потом использовать их для починки других игрушек или переработать.

© Elephant Factory





Начало

Игрушки выбрасывают по самым разным причинам: наскучили, сломались и т.д. Обычно их сначала убирают в дальний угол, а потом выбрасывают. Ведь в мире столько новых игрушек! Заставлять детей играть с игрушками, к которым у них пропал интерес, очевидно, неправильно, а найти место, где починят сломанную игрушку, далеко не просто. Основатель «Кхоккири-кончжан» Ли Чхэ Чжин убедился в этом на своём опыте.

Будучи владельцем пункта проката игрушек, он видел, как много игрушек быстро ломается и потом легко выбрасывается. При этом, когда он попробовал найти производителя или дистрибьютора, который занимается ремонтом сломанных игрушек, оказалось, что из более чем шести тысяч производителей таковых только 5%. Вот поэтому к игрушкам стали относиться как к расходникам, которые не жалко выбросить. Осознав масштаб проблемы, Ли Чхэ Чжин собрал группу людей, умеющих ремонтировать поломанные вещи. Эта «Команда по починке игрушек», которая затем выросла в «Кхоккири-кончжан», стала ездить по детдомам и чинить сломанные игрушки.

В некоторых детдомах в знак благодарности мастерам дарили игрушки, которые те затем отвозили в другие детдома, где в них нуждались. В Корее детдома ежегодно вызывают компании, чтобы дезинфицировать помещения и игрушки. Но в отличие от них сотрудники «Кхоккири-кончжан» не только дезинфицируют игрушки, но и чинят их, а также, получив в дар игрушки, которые перестали интересовать детей, собирают их и раздают детям из неблагополучных семей. В год выходит более 10 тысяч игрушек. Если их раздать, они станут ценным подарком, который поможет такому же количеству детей весело и с пользой проводить время.





Ю Да Ми, редактор-фрилансер









*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.



