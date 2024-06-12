﻿Скандал в районе Тэчхи-дон (대치동 스캔들, The Daechi Scandal)





Режиссёр: Ким Су Ин

В ролях: Ан Со Хи, Пак Сан Нам, Такуя, Чо Ын Гю

Жанр: Драма

Премьера: 19 июня 2024 г.

“Хотела стать известной. Поэтому решила работать в Тэчхи-доне”.

Юн Им (Ан Со Хи) – прямолинейный, но талантливый преподаватель корейского языка, которая работает в частной академии в популярном учебном районе Тэчхи-дон в Сеуле. Однажды после промежуточного экзамена в средней школе, где учатся ученики Юн Им, учитель корейского языка этой школы Ки Хэн (Пак Сан Нам), с которым она встречалась десять лет тому назад в студенческие годы, приходит к Юн Им. Их встречу замечают некоторые люди, и после этого начинают ползти слухи о них и даже подозрения по поводу утечки экзаменационных вопросов среди родителей в районе Тэчхи-дон.

После встречи с Ки Хэн Юн Им вольно или невольно начинает вспоминать студенческие годы, которые она давно старалась забыть. В то время рядом с ней была близкая подруга На Ын ( Чо Ын Гю ), любимый человек Ки Хэн и даже Мичхио ( Такуя) , который безумно страдал из-за безответной любви к ней...