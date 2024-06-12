﻿Скандал в районе Тэчхи-дон (대치동 스캔들, The Daechi Scandal)

Режиссёр: Ким Су Ин
В ролях: Ан Со Хи, Пак Сан Нам, Такуя, Чо Ын Гю
Жанр: Драма
Премьера: 19 июня 2024 г.
“Хотела стать известной. Поэтому решила работать в Тэчхи-доне”.
Юн Им (Ан Со Хи) – прямолинейный, но талантливый преподаватель корейского языка, которая работает в частной академии в популярном учебном районе Тэчхи-дон в Сеуле. Однажды после промежуточного экзамена в средней школе, где учатся ученики Юн Им, учитель корейского языка этой школы Ки Хэн (Пак Сан Нам), с которым она встречалась десять лет тому назад в студенческие годы, приходит к Юн Им. Их встречу замечают некоторые люди, и после этого начинают ползти слухи о них и даже подозрения по поводу утечки экзаменационных вопросов среди родителей в районе Тэчхи-дон.
После встречи с Ки Хэн Юн Им вольно или невольно начинает вспоминать студенческие годы, которые она давно старалась забыть. В то время рядом с ней была близкая подруга На Ын (Чо Ын Гю), любимый человек Ки Хэн и даже Мичхио (Такуя), который безумно страдал из-за безответной любви к ней...
“Иногда мне хочется узнать, было ли и у тебя заветное желание?”