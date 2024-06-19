Первопроходец корейского джаза Рю Бок Сон





Наконец-то после небольшого перерыва на наших волнах вновь прозвучала рубрика «Все кроме K-POP», и как оказалось, некоторые даже успели по ней соскучиться! Наш слушатель Дмитрий Балыкин из Нижегородской области уже некоторое время назад написал нам: «Хочу попросить вас в одном выпуске рубрики «Все кроме K POP» рассказать о легендарном джазовом музыканте Рю Бок Соне». Слово слушателя для нас – закон, поэтому этот выпуск мы посвятили прослушиванию некоторых композиций из альбома «Ryu Bok Sung Jazz Concert Live At Jazz Park», приуроченный к 50-тилетию музыкальной карьеры маэстро. Ну и конечно же мы познакомились с его творческим путем.

Рю Бок Сон – один из самых выдающихся корейских джазистов, настоящий мэтр южнокорейского джаза. Он мастер импровизаций, великолепно владеющий ударными инструментами. И сегодня его имя находится на самом видном месте в пантеоне корейских джазистов. В 1958 году, когда ему было всего 8 лет, он впервые вышел на сцену одного из клубов на американской военной базе в Сеуле. Так и началась его музыкальная карьера, не прекращающаяся и по сей день. Музыкальным направлением под названием «джаз» Рю Бок Сон увлекся намного позже, в 17 лет. Тем не менее, он одним из первых в Корее начал исполнять джазовую музыку. Юный маэстро обуздывал джаз, слушая альбомы таких гениальных зарубежных музыкантов как Майлз Дэвис, Джон Колтрейн, Арт Блейки и других. А когда музыканту исполнилось 23 года, на одном конкурсе ударников, который проходил в Сеуле, он повстречал известного корейского музыканта-джазиста Ли Бон Чжо, с которым он и начал свою карьеру барабанщика. После этого в 1967 году Рю Бок Сон вместе с саксофонистом Чон Сон Чжоном создает свой собственный джаз-бенд под названием «Рю Бок Сон джаз мессенджерз», которая, и принес ему настоящую популярность у любителей джаза. Интересна история рождения названия первого коллектива Рю Бок Сона. «Рю Бок Сон джаз мессенджерз» было взято из названия американского джаз-коллектива «Арт Блейки энд джаз мессенджерз», который был создан ударником Артом Блейки в 1947-м году. В 1967-ом году в культурном центре имени короля Сэчжона в Сеуле проходил концерт «Арт Блейки энд джаз мессенджерз», на котором собрались лишь 10 зрителей, включая Рю Бок Сона. Ведь в то время корейцы были плохо знакомы с джазовой музыкой. Арт Блейки, естественно, был очень удивлён количеством собравшихся зрителей, но вдруг пообещал присутствовавшим, что исполнит любые их музыкальные заявки. Когда впоследствии Рю Бок Сон признался, что назвал свой коллектив по примеру «Арт Блейки энд джаз мессенджерз» из уважения к Блейки, тот сказал смеясь, что всё в порядке. Так что, получается, корейский джазист назвал свой коллектив «Рю Бок Сон джаз мессенджерз» по разрешению самого Арта Блейки.

В семидесятых годах Рю Бок Сон увлекся латиноамериканским джазом в стиле Тито Пуэнте и латиноамериканскими ударными инструментами. В результате на свет появились такие коллективы, как «Рю Бок Сон и светофор» и «Рю Бок Сон и все звезды латиноамериканского джаза». И именно в семидесятые годы музыкантом были записаны его лучшие альбомы. Тито Пуэнте, кстати, продолжает оставаться для Рю Бок Сона кумиром. Ему он посвятил одну из своих композиций, которая так и называется «Песня для Тито».

В 2003 году Рю Бок Сон дал грандиозный концерт по случаю 45-летия своей джазовой карьеры. Впоследствии был выпущен специальный компакт-диск с композициями с этого концерта. А в 2007 году маэстро отмечал уже 50-летие своей музыкальной карьеры. Сегодня Рю Бок Сону уже 83 года, но он продолжает активно заниматься творчеством и выступать с разными артистами. Не так давно, в 2023 году он стал почетным гостем известного ежегодного события Seoul Jazz Festival, а в апреле этого года он даже провел сольный концерт «Jazz All Star». В это трудно поверить, но он очень активно ведет еще и свой аккаунт в Инстаграме, ничуть не уступая молодежи! В своих интервью Рю Бок Сон говорит, что надеется, что страсть, с которой он выступает на сцене, никогда не будет уступать страсти молодых начинающих музыкантов. А еще он надеется, что корейцы, особенно, молодое поколение, проявят больше интереса к джазу, который по-прежнему не так популярен в стране. Ну и конечно же он всегда желает процветания и развития южнокорейскому джазу.