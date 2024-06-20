Участники BTS впервые за долгое время собрались все вместе, чтобы поздравить Чжина с демобилизацией.



Весь мир с замиранием сердца ждет, когда же участники самой популярной бойз-группы планеты BTS завершат свою службу в армии. И, наконец, как говорится, процесс запущен! 12 июня Чжин, который отправился отдавать долг Родине раньше всех, будучи самым старшим участником коллектива, официально демобилизовался! Этот день стал особенным не только для него самого, но и для фанатов, которым впервые за долгое время предоставилась возможность увидеть любимую семерку в полном составе. В этот день все участники BTS собрались вместе, чтобы поприветствовать «хёна» или «старшего брата» и поздравить его. Еще более незабываемым дембель Чжина сделало необычное выступление лидера BTS RM, который сыграл на саксофоне прямо перед воинской частью. Как оказалось, RM является челном военного оркестра! Конечно же, фотографии с этим оригинальным выступлением сразу же завирусились в Сети, а чуть позже было опубликовано и видео. Сразу же на следующий день Чжин, который соскучился по своим фанатам так же сильно, как и они по нему, провел бесплатную фан-встречу в рамках мероприятия «Festa 2024». Избранные поклонники получили уникальную возможность обнять своего кумира! В подробностях об этой и других новостях шоу-бизнеса РК вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 19 июня.

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