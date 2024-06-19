Актриса Чо Хян Ги снимается в новой драме KBS 2TV «Скандал»

Актриса Чо Хян Ги снимается в новом ежедневном сериале «Скандал» на канале KBS 2TV, премьера которого состоялась 17 июня. Как сообщило её агентство Cheryish Village, “Чо Хян Ги пользуется популярностью и любовью зрителей за её умение украсить любую роль, а на этот раз она оживляет драму «Скандал» позитивной энергией”.

«Скандал» - это криминально-психологическая мелодрама, в которой идёт борьба между Мун Чжон Ин, женщиной, которая хотела покорять мир, и Пэк Соль А, которая делает всё, чтобы отомстить своей мачехе, которая убила её отца, отняла её жениха и разрушила её жизнь. А Чо Хян Ги играет роль Чхве Ми Сон, тётушки героини Пэк Соль А. Она живёт счастливо с добрыми мужем и дочерью, и у неё яркая энергия и устойчивая жизненная сила.

Чо Хян Ги начала свою карьеру на сцене шоу-бизнеса Кореи в 1998 году, приняв участие в конкурсе супер-элитных моделей. Затем она стала актрисой и снялась в таких фильмах и драмах как "Секретные агенты", "Я учитель / Я Сэм", "Соляная кукла", "Глория" и "Жена национального уровня".