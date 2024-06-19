Мин Чжэ и Джо из группы «DXMON» выступили в программе «Собаки прекрасны»

В программе KBS 2TV «Собаки прекрасны», которая вышла в эфир 17 июня, Мин Чжэ и Джо из айдол-группы пятого поколения «DXMON» выступили в качестве однодневных стажёров, чтобы встретиться с проблемными собаками вместе с ведущими Ли Гён Гю и Пак Сэ Ри. В тот день показали, насколько улучшилось состояние собак, которые ранее участвовали и тренировались в этой программе.

Сначала ведущие, Мин Чжэ и Джо отправились на встречу с семьёй беспокойного пса Сани, который во время первой встречи измучил всех - ведуших, тренеров, и создателей программы своей величайшей агрессивностью. Но на этот раз Сани приветствовал Мин Чжэ и Джо, размахивая хвостом, так как агрессия исчезла благодаря непрерывным тренировкам.

А перед другой заботливой собакой Куки ребята выступили в роли стажёров более активно. Куки - это собака, которая остро реагировала на всё, что двигается, из-за травмы после укуса другой собаки. Мин Чжэ и Джо перед Куки танцевали и пели свою песню «Мальчик встречается с девочкой...», чтобы подтвердить реакцию Куки на преувеличенные жесты посторонних. В ответ на их движения Куки лаяла около пяти раз, а затем вела себя спокойно, лишь ударяя хвостом, что отличается от предыдущей встречи.

В мае нынешнего года DXMON выпустила свой первый сингл «HYPERSPACE 911» и вела активную деятельность с заглавным треком «Мальчик встречается с девочкой...», появляясь во многих музыкальных передачах. А теперь после завершения выступлений в музыкальных программах DXMON встречается с фанатами на онлайн-платформах и в разных развлекательных программах.