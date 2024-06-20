﻿Красивые парни (핸섬가이즈, Handsome Guys)





Режиссёр: Нам Дон Хёп

В ролях: Ли Сон Мин, Ли Хи Чжун, Кон Сын Ён, Пак Чи Хван, Ли Гю Хён, У Хён

Жанр: Комедия

Премьера: 26 июня 2024 г.

“Чего нам не хватает? У нас дом и машина, к тому же мы красивые!”

По самооценке “Чжэ Пхиль” (Ли Сон Мин) - Крутой, а “Сан Гу” (Ли Хи Чжун) - Сексуальный. Но в реальности из-за трудно забываемой “слишком крутой” внешности они в самый первый день после переселения становятся “объектом особого внимания” для местных полицейских по фамилии Чхе (Пак Чи Хван) и Нам (Ли Гю Хён). Но Чжэ Пхиль и Сан Гу просто счастливы из-за того, что их ждёт новая жизнь в новом доме европейского стиля, о котором они давно мечтали.

Однако их счастье продолжается недолго. Случайно главные герои спасают студентку Мину (Кон Сын Ён), которая чуть не утонула в озере рядом с их домом, а люди, неожиданно увидевшие эту сцену, недопоняв ситуацию, начинают подозревать Чжэ Пхиль и Сан Гу в похищении девушки.

При этом неприятели тайно пробираются в дом двух парней, чтобы спасти “похищенную бедняжку”, и случайно будят злого духа, затаившегося в подвальном этаже этого дома.

Теперь дурная энергия начинает охватывать весь дом....