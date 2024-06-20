«Кхоккири-кончжан»: вторая жизнь игрушек - (2)

Сотрудники «Кхоккири-кончжан» чинят поломанные игрушки.

© Elephant Factory





Рециркуляция игрушек как способ уменьшения разрыва

Играя с игрушками по возрасту, дети растут и развиваются. Дети из обеспеченных семей или те, кто посещает детские учреждения, на которые государство выделяет достаточно средств, могут играть с разными хорошими игрушками, но есть ребята, которым не так повезло. Это побудило Ли Чхэ Чжина не ограничиваться починкой игрушек и создать «Кхоккири-кончжан». На предприятии «Кхоккири-кончжан» чинят и дезинфицируют 70% собранных игрушек, после чего раздают их детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Это не только способствует защите окружающей среды за счёт уменьшения количества пластикового мусора, но и позволяет детям играть с разными игрушками, помогая развивать сенсорные умения.

Каждый месяц «Кхоккири-кончжан» получает от организаций и частных лиц со всей страны 40-60 тонн игрушек. Маленькая группа волонтёров выросла в социальное предприятие с точками в Ульсане, Сеуле, Инчхоне и в провинции Кёнгидо. За этим стоит осознание проблемы растущего объёма выбрасываемых игрушек, серьёзности загрязнения окружающей среды, проявляющегося в изменении климата, а также социальной ценности, когда, давая вторую жизнь игрушкам, уменьшают объём отходов и помогают детям из неблагополучных слоёв.





Приключения игрушек

Игрушки, собранные на предприятии «Кхоккири-кончжан», возвращают в оборот разными способами. Те игрушки, которые не совсем безнадёжны, волонтёры чинят и отдают в детские учреждения, продлевая им жизнь. Игрушки, не поддающиеся ремонту или окончательно потерявшие цвет, скрупулёзно разбирают. Их детали не из пластика, такие как винты, проволока и спикеры, используют как запчасти при починке других игрушек. Пластмассовые детали сортируют по цвету и материалу для последующей переработки: у синтетической смолы, полипропилена и полиэтилена разные точки плавления. Отсортированный пластик плавят и используют для производства новых изделий.

Пластик из игрушек малотоксичен, поэтому, даже если просто разобрать игрушки, его стоимость повышается более чем в 10 раз. И «Кхоккири-кончжан», используя гиперспектральные сортировочные машины, производит в месяц около 300 тонн вторичного пластика чистотой до 95%. Из него делают разные вещи, в частности, цветочные горшки и брелоки, которые раздают детям. На предприятии также проводят образовательные мероприятия, на которых группы посетителей или семьи могут познакомиться с процессом рециклинга. Дети, глядя, как пластик получает новую жизнь, узнают, что игрушку, к которой потеряли интерес, не обязательно сразу выбрасывать, а можно повторно использовать или сдать на переработку.





Процесс сборки «кобота», автономного робота с ИИ, сделанного из переработанного пластика, включает элементы кодирования, чтобы стимулировать воображение детей.

© Elephant Factory





Образовательная ценность рециклинга отходов

Посещая «Кхоккири-кончжан», дети часто приносят с собой игрушки, с которыми больше не играют. Глядя, как ребята расстаются с игрушками, чтобы передать их другим детям, испытываешь уважение и умиление. Взамен сданной игрушки дети могут унести с собой одну из починенных и дезинфицированных игрушек, что увеличивает радость от сделанного доброго поступка. Когда, вместо того чтобы убрать в дальний угол или выбросить надоевшие игрушки, дети дарят их тем, кому меньше повезло в жизни, это становится для них ценным уроком. Потому что благодаря такому опыту, когда естественно узнаёшь о ценности ресурсов, испытываешь радость от того, что делишься своим, и осознаёшь важность рециклинга, люди могут лучше понять важность защиты окружающей среды и экономии энергии.





Ю Да Ми, редактор-фрилансер

*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.







