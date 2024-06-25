Летняя K-POP дискотека начала нулевых!





Дорогие друзья, в Сеуле разгар лета! Причем дожди, которые приносят в страну невыносимую влажность, от которой в июле и августе на улице бывает просто невозможно находиться на улице, еще не пришли. Сейчас в Корее стоит просто идеальная погода для того, чтобы отправиться на море или в аквапарк. И хотя официально пляжи Восточного моря еще не открыты, кажется, солнце нагрело воду достаточно, и некоторые корейцы уже открыли свой купальный сезон! Очень многие корейцы для своих поездок на море или на горные ручьи в качестве музыкального сопровождения выбирают именно хиты прошлого, особенно хиты начала двухтысячных. И их можно понять, ведь эта музыка такая зажигательная! В эти выходные мы захотели поделиться с вами хорошим настроением, поэтому в нашем эфире звучали самые популярные летние хиты Кореи нулевых. Открыла нашу рубрику песня «Волна» (파도) в исполнении дуэта UN. Следом прозвучала песня «사랑 만들기» или «Сотворение любви» в исполнении известной герлз-группы прошлого Папайя (파파야). Композиция была выпущена в 2001 году, и в этом релизе примечательна не только сама песня, но и клип, который был снят в Сиднее, Австралии! Так, участниц группы Папайя можно увидеть танцующими на фоне Сиднейского университета, здания Королевы Виктории, в сердце Сиднея – Мартин Сквер, и многих других известных локациях города.

Никто не станет спорить с тем, что в те времена сценой правила Боа (보아), которая переполошила не только корейскую, но и японскую эстраду. Боа дебютировала в музыкальной индустрии в 2000 году, и среди ее ранних работ немало легких, приятных композиций, которые так приятно слушать летом. В этот раз мы послушали песню, которая называется «Принцесса Атлантиды» (아틀란티스 소녀). В ней певица размышляет о прошедшем детстве и вспоминает о своих давних мечтах и фантазиях, в которых она представляла, что родилась на далекой звезде. «Неужели я теперь стала взрослой? Как много воспоминаний я потеряла. Теперь я загадаю небесам никогда не забывать свои прошлые маленькие желания и мечты», - поет юная Боа.

Помимо этих композиций в эти выходные на наших волнах прозвучали «Ты мне очень нравишься» или «니가 참 좋아» от Jewelry (쥬얼리), «여름아! 부탁해» или «Лето! Прошу тебя» от дуэта Индиго (인디고) и другие хиты.