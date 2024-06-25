«Королевы Халлю» KARA возвращаются на сцену!

Если вы называете себя поклонником K-POP, то вам точно знакомо название KARA. А если все-таки нет, то KARA – это одна из самых популярных и успешных K-POP герлз-групп, которая была на пике своей славы в 2007-2010 годах и сумела покорить не только родную Корею, но и Японию. Влияние KARA было настолько велико, что эти девушки боролись за звание «королев Халлю» с такими популярными коллективами, как Girls Generation и Wonder Girls. К сожалению, все участницы последних двух групп на данный момент больше сосредоточены на сольной карьере. Но только не KARA! В конце 2022 года группа в полном составе представила специальный альбом «MOVE AGAIN», посвященный 15-летию со дня дебюта коллектива. Тогда заглавная композиция «WHEN I MOVE» вызвала большой ажиотаж, сразу после выхода сумев возглавив все крупнейшие музыкальные чарты Кореи. Кроме того, группе даже удалось занять первое место музыкального шоу канала KBS «Music Bank». Так, KARA стала первой женской группой, которая удостаивалась наград музыкальных программ в первой, второй и третьей декаде 21 века. Участницы KARA доказали всем, что даже спустя 15 лет на сцене они способны на многое, но на достигнутом останавливаться не собираются. Так, недавно стало известно, что коллектив вернется на сцену в полном составе уже в июле! 18 июня продюсерское агентство группы RBW Entertainment объявило: «Ожидается, что KARA, то есть Пак Гю Ри, Хан Сын Ён, Николь, Кан Чжи Ён и Хо Ён Чжи представят новую песню в следующем месяце и снова продемонстрируют, что зовутся «королевами K-POP» по праву». В подробностях об этой и других новостях шоу-бизнеса РК вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 26 июня.

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