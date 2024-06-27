Ха Ни из EXID готовится к свадьбе

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Участница группы EXID Ха Ни готовится к свадьбе. 31 мая появилась новость о том, что певица и одновременно актриса Ха Ни и психиатр Ян Чжэ Ун скоро женятся, а на следующий день Ха Ни сама официально подтвердила эту новость, сказав: «Я встретила человека, с которым хотела бы делить свою жизнь. Я искренне благодарю тех, кто поздравил меня со свадьбой.» Затем Ха Ни опубликовала фотографию, на которой одета в джинсы, белую футболку, а на голове - мини вуаль и в руках - небольшой букет цветов.

А недавно, 23 июня, Ха Ни поместила пост о своём Bridal Shower на личном канале: «Я счастлива, так как вы, мои котни, вместе со мной. Спасибо, котни!». Bridal Shower или свадебный душ - это вечеринка с вручением подарков, устраиваемая подругами или родственницами будущей невесты в преддверии свадьбы. Для Ха Ни такую вечеринку устроили молодые актрисы, вместе с которыми Ха Ни снималась в драме “Идол”, которая транслировалась в 2021 году на канале JTBC. В сериале Ха Ни и актрисы играли роли певиц популярной поп-группы “Cotton Candy”, поэтому Ха Ни зовёт их ласково “котни”.

Ха Ни и Ян Чжэ Ун начали встречаться в 2020 году и спустя 4 года, в сентябре нынешнего года, создают семью.