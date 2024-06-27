Чи Мин на первом месте в опросе популярности K-POP Idol в течение 165 недель

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Чи Мин из BTS продемонстрировал свою неугасающую популярность, набрав более 15 миллиардов сердец в глобальном опросе популярности. Он занял первое место в еженедельном рейтинге K-POP Idol (10 июня - 16 июня), набрав 50.473.444 голоса. Чи Мин возглавляет данный рейтинг в течение целых 165 недель. Более того, по состоянию на 22 июня накопленное количество сердец, т.е. голосов Чи Мина в этом опросе, составило 15 миллиардов 24 миллиона 7.049, что делает его бесспорным номером один. Такой результат рейтинга снова доказал, что Чи Мин является самым популярным в мире артистом K-POP. Он единственный соперник для самого себя и только он побивает собственный рекорд.

Global K-POP Idol, или сокращено, KDOL, это - приложение для голосования по популярности южнокорейских поп-идолов. Оно позволяет людям голосовать со всего мира и отражает 100% рейтинг пользователей из США, Японии, Юго-Восточной Азии, Кореи и других стран мира в режиме реального времени. Приложение каждый день подытоживает данные, чтобы определить, кто попадает в Зал Славы. Итак, они создали рекламу в честь победы Чи Мина в майском ежемесячном рейтинге, и все желающие могут видеть её на станции столичного метрополитена Хондэ до 17 июля.

Между тем, 19 июля будет выпущен второй сольный альбом Чи Мина "MUSE", а 28 июня состоится предварительный релиз песни "Smeraldo Garden Matching Band" из этого альбома. В записи песни принял участие талантливый рэпер Loco, с которым Чи Мин продемонстрирует своё необычное обаяние в качестве самого популярного в мире K-POP Idol.