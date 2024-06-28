﻿Угон самолёта 1971 (하이재킹, Hijack 1971)





Режиссёр: Ким Сон Хан

В ролях: Ха Чжон У, Ё Чжин Гу, Сон Дон Иль, Чхэ Су Бин

Жанр: Экшн, Криминал

Премьера: 21 июня 2024 г.

Действие фильма происходит зимой 1971 года в аэропорту Сокчо. Пилоты пассажирского самолёта Тхэ Ин (Ха Чжон У) и Кю Сик (Сон Дон Иль) готовятся к рейсу в Кимпхо. По команде стюардессы Ок Сун (Чхэ Су Бин) поссажиры сели на свои места, но вскоре после взлёта в самолёте взрывается самодельная бомба и на борту начинается хаос.

“Теперь этот самолёт отравится в Северную Корею.”

Ён Дэ (Ё Чжин Гу), чтобы угнать самолёт, захватывает кабину пилотов и угрожает развернуть самолёт на Север. Из-за взрыва пилот Гю Сик получил серьёзную травму и потерял один глаз, а Тхэ Ину прийдётся справиться с критической ситуацией и спасти пассажиров. Так начинается жёсткая борьба за успешную посадку самолёта...

Самый громкий угон самолёта на воздушной территории Республики Корея!