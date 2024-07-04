Творчество инди рок-бэнда Lacuna









В этом выпуске нашей такой редкой рубрики мы познакомились инди-бэндом под названием Lacuna (Ракуна), который медленно, но верно набирает популярность среди корейских меломанов. Впервые ребята выступили вместе в 2017 году, однако к тому моменту в их рядах еще не было басиста Ким Хо. В полном составе, в котором они работают сейчас, ребята начали выступать в 2018 году. Сегодня Lacuna – это вокалист и гитарист Чан Кён Мин, басист Ким Хо, ударник О Исак и гитарист Чон Мин Хёк. Название группы «Lacuna» ребята взяли из великолепной мелодрамы Мишеля Гондри «Вечное сияние чистого разума». Если вы смотрели картину, то, возможно, помните, что в ней фигурирует компания, которая предлагает услуги стирания памяти. Именно она и называется «Lacuna Inc.». Ну а в корейском звук «Л» в начале слова произносится как «Р», поэтому здесь ребята зовутся «Ракуна» и мы с вами давайте будем называть их так же.

Примечательно, что все четыре участника группа Lacuna родились в 1998 году. Все они разными путями пришли к музыке. Вот, например, Чан Гён Мин не сразу хотел стать музыкантом, и вообще не думал, что будет именно петь. Ведь будучи школьником, он учился играть на гитаре. Сперва он хотел стать учителем, но все изменилось на втором курсе старшей школы, когда он понял, что хочет заниматься музыкой. И вот теперь он не просто гитарист, но еще и вокалист, и фронтмен своей группы. А еще и сам лично создает музыку и тексты для Lacuna.

Дебютировав в 2018 году, ребята представили первую пластинку под названием «Я подарю тебе бесконечную мечту». О чем могут петь молодые начинающие музыканты? Конечно же их первый релиз был посвящен самым разным чувствам, которые люди переживают на границе юности и зрелости, и в центре круговорота из печали, радости, уныния и первой любви лирический герой – мальчик, от лица которого Lacuna делятся со слушателями своими эмоциями. Альбом получил хорошие отметки, и карьера бэнда начала стремительно развиваться. У ребят вышло несколько синглов, а в конце 2020 года они представили свой первый мини-альбом «Hello, Wonderland».

Ребята из Lacuna известны своим мягким и мальчишеским имиджем и в открытую говорят о том, что любят милых персонажей и мягкие игрушки. Даже лидером группы они назначили не одного из участников, а мягкую игрушку в виде ленивца, которую зовут Чичжи. Ленивец Чичжи даже стал личными маскотом группы. Раньше он принадлежал Чан Гён Мину, но на новогоднем концерте в 2023 году ребята подарили его кому-то, так что дальнейшая судьба Чичжи неизвестна. Но, думаем, он в хороших руках!

В этом выпуске мы послушали самые популярные песни группы Lacuna, среди которых «Танцуй» (춤을 춰요), «1998», «Hello, Wonderland», «YOU», а также одна из последний работ ребят «bow-wow».