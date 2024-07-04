Шоубиз сегодня от 3 июля

Самые популярные корейские сериалы первой половины 2024 года



Дорогие друзья, не успели мы и глазом моргнуть, как первая половина 2024 года осталась позади, и вот мы с вами уже встречаем июль! Хотелось бы подвести какие-нибудь итоги, ведь полгода – промежуток совсем немаленький, и за это время было выпущено много разнообразного и интересного Халлю-контетна. Так что в этот раз мы подготовили для вас своего рода спецвыпуск, посвященный самым популярным корейским сериалам, выпущенным в первой половине текущего года. Список мы составили сами, конечно же основываясь на телевизионных рейтингах и отзывах корейских и зарубежных зрителей. Мы представили шесть сериалов, это «Выходи замуж за моего супруга», «Ночной цветок», «Парадокс убийцы», «Королева слез», «Игра в пирамиду» и «Хватай Сон Чжэ и беги». В подробностях о всех эти телехитах вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 7 июля.

В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.