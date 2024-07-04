В программе “Босс в зеркале” - волейболистка Ким Ён Гён

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В развлекательной программе KBS 2TV "Босс в зеркале" (사장님 귀는 당나귀 귀) в качестве нового босса появилась суперзвезда волейбола Ким Ён Гён, которая очаровала зрителей своей харизмой. Согласно данным исследовательской компании "Nielsen Korea", зрительский рейтинг "Босс в зеркале", транслировавшейся 30 июня, составил 4,9% по всей стране и 7% в столичном регионе. Таким образом, в Сеуле и его городах-спутниках "Босс в зеркале" в течение целых 113 недель подряд занимает первое место среди всех программ, которые выходят в эфир по воскресеньям вечером.

"Босс в зеркале" - это варьете-шоу, в котором корейские боссы различных фирм и организаций проходят самоанализ, чтобы создать лучшую рабочую среду. В студию приглашаются боссы, и они вместе с ведущими смотрят заранее снятые видеоматериалы, в которых выступают они сами вместе со своими сотрудниками. Так боссы изучают своё отношение к сотрудникам, а также их реакции и чувства к боссам.

Недавно Ким Ён Гён основала «Фонд Ким Ён Гён», который воспитывают и поддерживает юных спортсменов, и начала свою деятельность в качестве «председателя», так что она идеально подходит к программе “Босс в зеркале”. В видеоролике она неустанно проверяла у своих сотрудников мельчайшие детали, сколько подростков, и по каким видам спорта получат стипендии фонда, по какому плану проводятся программы психологической тренировки юных спортсменов, какое расписание в программе тренировочного лагеря и т.д. Её сотрудники заявили: "Она очень часто звонит. Я нервничаю, даже если звонит телефон". После просмотра таких реакций Ким Ён Гён была разочарована и сказала игриво: “Это шоу, наверное, портит отношения между боссами и сотрудниками.”

Недавно на церемонии завершения карьеры в национальной сборной Ким Ён Гён поделилась впечатлениями: “Я играла под национальным флагом Кореи очень долго. Искренне благодарна за это." Теперь одна из самых любимых в Корее звёзд спорта Ким Ён Гён начнёт новую главу своей жизни. Вот почему корейские зрители с нетерпением ждут следующей серии телешоу "Босс в зеркале".