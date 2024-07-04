Seventeen ведёт активную деятельность в Корее и на мировой арене

Группа Seventeen продолжает свою деятельность на мировой арене, выпуская новые песни, встречаясь с фанатами на разных сценах и представляя мнения молодёжи мира. Seventeen, которая дебютировала ровно 10 лет тому назад, расширяет радиус своей деятельности, бросая новые вызовы.

С марта по май 2024 года Seventeen провела восемь концертов под названием «Seventeen TOUR 'FOLLOW' AGAIN» на четырёх крупных стадионах Кореи и Японии, собрав в общей сложности 380 тыс. зрителей. Начав со стадиона «Инчхон Азиад», они выступали на стадионе Кубка мира в Сеуле, затем на японском стадионе Yanma Stadium в Осаке и на стадионе Kanagawa Nissan Stadium. Места на концертах в Японии разыгрывались в лотерею, и для этого было подано более 2,8 миллиона заявок!

Влияние Seventeen также огромное и на музыкальном рынке. Их второй сборник “17 Is Right Here”, выпущенный 29 апреля этого года и включающий все корейскоязычные синглы группы с момента дебюта по сей день, установил рекорд продаж сборников, выпущенных K-POP артистами. Он занял первое место в японском чарте альбомов Oricon за неделю с 29 апреля по 5 мая, установив еженедельный рекорд продаж в Японии альбомов иностранных исполнителей в 2024 году.

В июне этого года Seventeen добавила новый рекорд в истории K-POP. Они впервые среди K-POP артистов были назначены послами доброй воли ЮНЕСКО для молодёжи. Так, 26 июня члены Seventeen приняли участие в церемонии назначения в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, где заявили, что будут жертвовать 1 миллион долларов для запуска совместно с ЮНЕСКО глобальной молодёжной программы Global Youth Grant Scheme.

Кроме того, 28 июня Seventeen впервые среди K-POP артистов выступила на главной сцене Гластонберийского фестиваля современного исполнительского искусства, который проводился в графстве Сомерсет, на ферме Worthy Farm, Англия, и вызвала бурные отклики. В течение целого часа ребята исполняли такие свои хиты как “MAESTRO”, "Аплодисментами", "HOT", "Бог музыки", "Very NICE" и другие. Они получили похвалу от местных СМИ NME и Evening Standard: "Seventeen создала историю" и "Это были незабываемые сцены".

Деятельность Seventeen продолжится и во второй половине года. 3 июля они выступят на японском Fuji TV в программе 'FNS Music Festival', а в сентябре в качестве хедлайнера выступят на международном музыкальном фестивале "Lollapalooza Berlin", который проводится на Олимпиаштадионе в Берлине, Германия.