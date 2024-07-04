Маскоты на гребне корейской волны - (1)

15-метровый маскот Беллигом привлекает посетителей

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Корейские создатели контента с маскотами нацелились на международный рынок и для этого используют различные платформы и стратегии. Если прежде основными потребителями такого контента были в основном дети и кидалты, то теперь его популярность не ограничена ни возрастом, ни границами Кореи.

До 1980-х годов в Корее словом «персонаж» называли исключительно героев комиксов или мультиков. Но с тех пор благодаря интернету, компьютерам и смартфонам ситуация кардинально изменилась. Теперь креативный контент с такими героями нацелен не только на детей, но и на все возрастные группы.

Например, использование смайликов и персонажей анимационных фильмов для общения в мессенджерах стало самым обычным делом, и ими обмениваются и стар и млад. А сами персонажи теперь являются неотъемлемой частью повседневной жизни: в любом минимаркете у дома можно купить игрушечную версию любимого героя.





Развитие рынка персонажей

Коммерческое использование персонажей началось в Корее в конце 80-х – начале 90-х годов, когда в стране стала развиваться индустрия занятных безделушек. Первой ласточкой стал комикс Ким Су Чжона «Динозаврик Тулли», который печатался на протяжении 10 лет в журнале комиксов «Помульсом» («Остров сокровищ»). Этот комикс пользовался огромнейшей популярностью благодаря интересным персонажам и забавным диалогам, и с середины 90-х годов на рынке появились разнообразные товары с его героями, в частности игрушки, канцелярские принадлежности, электроника и ленолеум для комнат детей.

Конец 90-х и начало «нулевых» годов ознаменовались созданием в стране сети высокоскоростного интернета, а флэш-мультики, появившиеся благодаря интернету, подарили много новых персонажей. На рынке, где долго доминировали иностранные персонажи, два корейских героя сумели привлечь внимание как в стране, так и за рубежом. Один из них, Масимаро, главный герой «Лесной истории Масимаро» Ким Чжэ Ина, известный также как «гадкий кролик», благодаря своей популярности пробился даже на рынки США и Японии. А появившаяся примерно в этот же период разносчица лапши Ппукка, созданная компанией дизайна персонажей VOOZCLUB, добилась успеха в Европе.

Следующие большие изменения в этой индустрии произошли, когда появились смартфоны. В 2012 году мобильный мессенджер KakaoTalk запустил линейку собственных персонажей - Kakao Friends. Разработанные Квон Сун Хо персонажи, которых возглавила жёлтая маринованная редька в костюме кролика, стали настолько популярны, что в 2017 году попали в топ любимых персонажей в опросе Корейского агентства креативного контента (KOCCA). Созданные, чтобы обогатить общение, Kakao Friends отличались от существующих смайликов тем, что позволяли пользователям точнее выражать свои чувства, и по многим оценкам открыли новую эпоху в корейской индустрии создания персонажей.









В 2023 г. в сотрудничестве с брендом минеральной воды Jeju Samdasoo Чанман Лупи передала людям послание о необходимости заботиться об окружающей среде.

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Группы поддержки

Примечательно, что второстепенные персонажи тоже могут выстрелить на рынке. В своё время главный герой телевизионного мультсериала «Пингвинёнок Ппороро» был настолько популярен, что в Корее его называли «президентом детей». Неудивительно, что товары с Ппороро шли нарасхват, конкурируя на равных с иностранными персонажами, а сам он считается героем, изменившим историю корейской индустрии персонажей.

Ппороро и сейчас остаётся весьма популярным персонажем, но теперь к нему присоединилась его подруга бобриха Лупи. Лупи полюбилась широкой публике как интернет-мем в 2019 году, а в 2020 году - как смайлик в KakaoTalk. И если Ппороро был любимцем дошкольников, то бобриху, носящую теперь имя Чанман Лупи, любит молодёжь. Интересно, что слово «чанман» означает «милую вредину», и маленькая бобриха воспринимается как симпатичный персонаж, который не лезет в карман за словом, прямо высказывает всё, что думает; поэтому она и завоевала любовь молодого поколения. И производственный сектор не может оставить такой персонаж в покое: в 2023 году компания по производству минеральной воды Jeju Samdasoo стала пользоваться Чанман Лупи для рекламы своей продукции и с помощью этого милого персонажа передала людям послание о необходимости заботиться об окружающей среде.





Чхве Чжи Хе

сотрудница Центра потребительских трендов Сеульского национального университета









*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.