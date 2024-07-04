﻿Побег (탈주, Escape)





Режиссёр: Ли Чжон Пхиль

В ролях: Ли Чжэ Хун, Ку Гё Хван, Хон Са Бин

Жанр: Боевик, Экшн

Премьера: 3 июля 2024 г.

“Своё будущее я выберу сам.”

Действие фильма происходит в северокорейской воинской части на передовой линии возле демилитаризованной зоны. Гю Нам (Ли Чжэ Хун), будучи старшим сержантом, служит в этой части уже десять лет и скоро будет демобилизован. Однако он мечтает выбраться из Северной Кореи, где невозможно самостоятельно выбрать своё будущее. Он готовится к побегу на Юг, где есть свобода осуществлять свои желания. Рядовой солдат Тон Хёк (Хон Са Бин) догадывается о секретном плане Гю Нама и раньше его решает бежать, а Гю Нам, попытавшийся остановить его, становится соучастником Тон Хёка.

“Не думай о напрасном. Принимай, это твоя судьба.”