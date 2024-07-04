﻿Побег (탈주, Escape)

Режиссёр: Ли Чжон Пхиль
В ролях: Ли Чжэ Хун, Ку Гё Хван, Хон Са Бин
Жанр: Боевик, Экшн
Премьера: 3 июля 2024 г.
“Своё будущее я выберу сам.”
Действие фильма происходит в северокорейской воинской части на передовой линии возле демилитаризованной зоны. Гю Нам (Ли Чжэ Хун), будучи старшим сержантом, служит в этой части уже десять лет и скоро будет демобилизован. Однако он мечтает выбраться из Северной Кореи, где невозможно самостоятельно выбрать своё будущее. Он готовится к побегу на Юг, где есть свобода осуществлять свои желания. Рядовой солдат Тон Хёк (Хон Са Бин) догадывается о секретном плане Гю Нама и раньше его решает бежать, а Гю Нам, попытавшийся остановить его, становится соучастником Тон Хёка.
“Не думай о напрасном. Принимай, это твоя судьба.”
Хён Сан (Ку Гё Хван) - офицер департамента государственной безопасности Северной Кореи, который с детства хорошо знаком с Гю Намом. Ему поручают расследование дела о побеге солдат. В ходе расследования он превращает Гю Нама из беглеца в настоящего героя, поймавшего сбежавшего рядового солдата. Чтобы увеличить свои заслуги, Хён Сан предоставляет Гю Наму место секретаря-помощника командира дивизии. Однако Гю Нам всё-таки решается на бегство, а Хён Сан начинает упорную гонку за ним.