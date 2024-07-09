Юбилейный альбом короля Азии Ким Чжэ Чжуна









26 июня новый, четвертый студийный альбом выпустил один из самых главных представителей Халлю, несравненный Ким Чжэ Чжун. Ким Чжэ Чжун, в прошлом участник легендарной группы DBSK, в настоящее время ведет активную сольную карьеру как певец и актер. В это выпуске мы послушали его новый альбом, который называется «Flower Garden». Ким Чжэ Чжун спродюсировал его лично, в него вошло целых 15 композиций в самых разных жанрах, от рока и металла, до соула. Слушая их, мы поговорили и о его музыкальной карьере. Итак, Ким Чжэ Чжун родился в 1986 году. Удивительно, но у него 8 старших сестер! Представьте, каким долгожданным сыном был Чжэ Чжун для родителей, и как сильно они гордятся им сегодня. По словам членов семьи, уже с детства Чжэ Чжун проявлял артистизм и харизму. Сам мальчик тоже мечтал стать знаменитым, заслушивая до дыр кассеты своих кумиров Н.О.Т. Несмотря на то, что родители были против, чтобы Чжэ Чжун стал артистом, в 15 лет он стал подопечным агентства SM Entertainment. И, как мы хорошо знаем, в 2003 году парень дебютировал в составе бойз-группы DBSK, которые в последствие покорили Азию и не только, став лицом волны Халлю. В 2009 году между тремя участниками DBSK Ким Чжэ Чжуном, Пак Ю Чхоном и Ким Чжун Су и руководством SM Entertainment начались разногласия, которые в итоге привели к тому, что вышеназванные участники покинули группу DBSK и компанию. Чжэ Чжун, Ю Чхон и Чжун Су создали трио под названием JYJ и довольно успешно выступали до 2015 года. Ким Чжэ Чжун начал свою сольную карьеру еще будучи в составе JYJ, в 2013 году. С тех пор он регулярно представляет новые релизы и успешен не только, как артист, оно и как актер.

Альбом «Flower Garden» особенный, ведь в этом году Чжэ Чжун отмечает двадцатилетие своей музыкальной карьеры. Размышляя о значении альбома, название которого переводится как «Цветочный сад», певец сказал: «Каждый цветок символизирует фанатов, которые поддерживали меня, создавая этот «Цветочный сад». Я вложил много усилий, денег и времени в этот альбом — это мое перерождение». Также Чжэ Чжун поделился, что заглавный трек «Glorious Day» стал посланием его поклонникам. Он подчеркнул, что каждый славный день стал возможен лишь благодаря им.

В этот день на наших волнах прозвучали песни из нового релиза Ким Чжэ Чжуна, среди которых: «Glorious Day», «Good News», «Summer J», «К мальчику» (소년에게) и другие.